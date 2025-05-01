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台灣《九龍城寨》開拍？導演稱致敬港片：講的是本土幫派故事

台灣《九龍城寨》開鏡。（翻攝自黃偉庭IG）台灣《九龍城寨》開鏡。（翻攝自黃偉庭IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港電影《九龍城寨之圍城》改編自漫畫，在香港找來古天樂、洪金寶及郭富城演出，還捧出「城寨四少」等香港新生代，上週日更在香港金像獎拿下最佳影片。如今傳出台灣也翻拍《九龍城寨》引發討論。

昨天傳出，台灣的《九龍城寨》開鏡的消息，不過演員幾乎都是素人。導演黃偉庭受訪表示，「這是短影音電影，會分集數，大概是30集至40集的劇情內容電影。」屆時會在網路相關平台上映。

《九龍城寨之圍城》在香港叫好叫座，已經確定會拍前傳、續集。（華映娛樂提供）《九龍城寨之圍城》在香港叫好叫座，已經確定會拍前傳、續集。（華映娛樂提供）

黃偉庭指出，這部《九龍城寨》是屬於台灣本土的幫派文化故事，取名「九龍」是因為有9個主角勾心鬥角爭地盤，場景會在台灣的巷弄、小街道，僅是地區性的拍攝，並沒有像香港一樣特別建城寨佈景。

至於與香港的《九龍城寨之圍城》是否有關係？黃偉庭澄清，取名《九龍城寨》只是為了向香港電影致敬，「劇情內容並不是翻拍漫畫九龍城寨原著，也不是翻拍香港最近火熱的《九龍城寨之圍城》。純屬虛構，故事內容採納台灣本土道地的一些特色文化來編譯。」

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