許效舜開公司像軍隊？黃鐙輝揭內情「半夜吹哨集合」：怎麼做都被罵

黃鐙輝爆整整半年時間一個工作都沒有。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持東森超視命理綜藝節目《美人餐桌》於今（1）日晚上開播，首集邀請到黃鐙輝、楊皓如、陳櫻文等藝人來賓，暢談如何應對各種職場危機。

節目聊到如何看臉搞定老闆，專家提到如果遇到的老闆具有國字臉、顴骨突出、膚色深等特徵，千萬記得不要破壞他的原則。黃鐙輝也分享這說的就是他前老闆許效舜，並分享自己加入石頭家族時，曾聽說以前有「冬訓」，舜哥會像軍隊一樣管理公司，半夜吹哨集合，甚至有白雲、洪都拉斯、馬國畢、九孔、陳為民齊聚，訓練他們鋼鐵般的意志。

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黃鐙輝曝許效舜開公司像管理軍隊。（東森超視提供）

黃鐙輝表示，像是他以前開車，開快了會被舜哥唸，開慢了也會被唸浪費時間，怎麼做都不對。八字風水專家徐玉蘭則建議：「跟這種老闆相處，就是要當他是士官長，不要挑戰他，先認錯，後面再慢慢跟他解釋。」黃鐙輝也認同：「確實，我後來讓自己像草一樣，風往哪裡吹，我就往哪裡倒，後面就很順利平安。」

黃鐙輝更透露，去年底到今年初，整整半年時間，他都處於失業狀態，原因竟是「天生臭臉」惹人厭，他無奈表示，自己只是在思考下一場主持內容，才會不自覺皺眉或沒有第一時間回應，結果卻常被誤認是大頭症。他苦笑說：「我真的很困擾啊！」對此，于美人也深有同感，透露自己以前也不愛笑，但現在變得和藹可親了。

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