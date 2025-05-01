趙小僑「育兒觀」和劉亮佐大不同！冰淇淋也成爭論點

有了小孩，趙小僑更享受做自己，樂於成為典典寶寶世界裡的唯一。（嬰兒與母親雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙小僑和2歲多的女兒「典典寶寶」在母親節前夕一起拍雜誌封面，她和老公劉亮佐一起照顧典典寶寶，會有衝突嗎？趙小僑笑說，以前一起帶過劉子銓，都已經磨合出一套相處方式，「有時聽他的，有時聽我的！」現在最大衝突點是孩子的飲食問題，女兒出生到現在都沒有吃過大人吃的零食，即使吃零食也是吃「寶寶零食」。「我希望她不要太早接觸這些食物，可是斗哥覺得沒關係，就算是冰淇淋我也會挑少添加乳化劑之類的產品，所以市售冰淇淋很少讓阿寶吃過。」

為了能夠陪典典寶寶更長久，趙小僑會飲控和健身。（嬰兒與母親雜誌提供）

除了飲食，兩人對孩子的教育態度，也有所不同。趙小僑還記得，劉子銓小學一年級的時候，有天劉亮佐為了某件事兇了他，隔天銓銓都已經沒事了，「而斗哥不但過不去，甚至還過不去三天。」劉亮佐忘不掉他兇銓銓的時候，銓銓看他的那張臉，就像電影停格的畫面，印在腦海裡。然而，對她來說，教育孩子就是想盡辦法找一個有用的方法，「吼的不行用騙的，騙的不行用兇的，都是教育的手段。」她強調，不會莫名兇孩子，「只是換個方式跟孩子說，看能不能聽進去。」

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趙小僑說典典寶寶至今沒吃過大人零食。（嬰兒與母親雜誌提供）

在對待孩子的事物上，趙小僑的情緒起伏不大，但劉亮佐會把情緒放在心裡好幾天，這也使得兩人在教育上的態度截然不同。

至於是否生第二胎，她的想法是「不排斥」，不過劉亮佐年齡近六十，體力大不如前，加上需要考量經濟、時間、空間等狀況，以評估是否能再有一個寶寶，「我和斗哥都很喜歡陪伴小孩，希望親力親為照顧，不想請保母！」

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