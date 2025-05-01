美魔女不藏了！Rita首度公開12歲兒子 超催淚內幕曝光

Rita與12歲的兒子小天一起合作新歌。（艾迪昇提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「美魔女歌手」Rita時隔2年重返歌壇，她力邀12歲的帥兒「小天」合唱並拍攝新歌MV，看來母愛爆棚。

Rita的新歌《打勾勾》內容深刻描繪出媽媽與小孩間的自然親密互動，她特地找來12歲寶貝兒子「一同演唱，母子倆還合體拍攝MV，感人的歌詞搭配溫馨的畫面，在母親節前夕聽到格外令人動容。

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Rita暌違2年，將推出全新專輯。（艾迪昇提供）

Rita感性地說：「我覺得天下的媽媽，大部份都會跟孩子做『打勾勾』這個動作，當初聽這首歌的時候，我第一個感覺就認為要跟兒子一起唱，比較會呈現出母子之間溫暖的感覺。」

《打勾勾》這首歌由Rita親自填詞，以想要守護著孩子健康長大的願望，道盡了為人母親的多愁善感心情，尤其在MV花絮中，Rita提到的一句「女人也許會脆弱，但母親是堅強」，更是令不少女性網友心有戚戚焉。

Rita對寶貝兒子有著滿滿的愛。（艾迪昇提供）

至於為什麼會寫這首歌？Rita坦言：「我是年紀比較大時才有這個小孩，他小時候常常會問我『媽咪妳會陪我到幾歲？妳會陪我到什麼時候？』，也許是擔心我們陪他的時間會比年輕父母親還少一點吧。」

Rita寫出這首歌表達對兒子的愛，「希望如果哪一天媽媽離開他了，他還是可以很勇敢，同時也作為我們兩人的紀念作品。」

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