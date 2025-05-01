金鐘男星探訪墓穴「中頭獎」 腫一大包急喊卡跑廟壓驚

張啟樂（左）初次體驗看名人墓，竟意外「中頭獎」。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕出道超過20年的香港演員張啟樂，2024年憑主持中央廣播電台節目《台味超有港》奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」，日前受邀到澎湖拍攝外景節目時，竟被YouTube頻道《看你老墓》的主持人司徒建銘帶去看中法戰爭法籍將領「孤拔」墓，過程中不僅是感覺身體不適、精神恍惚，還在上車時，不小心一頭撞上門框「中頭獎」撞傷了頭，腫了一大包差點見紅，讓司徒建銘趕緊結束拍攝，立刻帶張啓樂一連跑了二間大廟拜拜壓驚。

此次澎湖行程是在草爺的號召下，找來陸子玄、張啟樂、阿威一起前往澎湖旅遊，途中還受到「澎湖縣議會」議長陳毓仁的熱情招待，不僅是幫忙申請拍攝及行程上的一切協助，還品嚐到滿滿的澎湖美食。司徒建銘說，因為草爺跟阿威都去拍騎水上摩托車的影片了，所以只好想盡辦法把陸子玄、張啟樂帶去看墓。

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陸子玄到「漁翁島燈塔」拍攝時，主持人司徒建銘帶領她欣賞矗立了145年，為台澎金馬地區最古老的燈塔之外，同時也到燈塔的神秘禁區「百年洋人古墓」Nelly紀念碑，據傳為135年前負責看守燈塔英國籍夫婦的八歲因病逝世的女兒墓塚。陸子玄還特別向墓塚獻花，心疼小女孩是「大時代下的浪花」童年就離鄉背景，到離開人世仍在原地守護著這遍島嶼。

張啟樂（左起）、司徒建銘、陸子玄一起參加草爺澎湖拍片團之旅。（紅心字會提供）

對於參與頻道《看你老墓》，張啟樂直呼太獨特、很有個性，「是一般人沒在做的事，令我佩服。」雖然初次「看墓」就「中頭獎」幸好主持人司徒建銘立刻帶我去廟裡拜拜，拜完之後我才整個人才恢復精神，比較清醒一點。

聊到近況，張啟樂表示去年受到廣播金鐘肯定後，開啟了想要在台灣製作一個電視節目的想法，由於自己是台灣的新住民的緣故，看到本島做新住民議題的節目已經很多了，於是我就想來做一個是屬於「外島新住民」故事的電視節目，這次到澎湖也是為了要蒐集資料，認識在地的新住民朋友。

這趟澎湖之行收穫滿滿，除了體驗第一次在澎湖出海玩水、看墓，在澎湖縣議長陳毓仁的邀請下，還成為「澎湖國際海上花火節」的VIP搶先欣賞煙火試放。張啟樂說，「更令我驚訝的是，當我跟議長提到我想做外島新住民節目時，議長立刻允諾會全力支持，讓我真的超級感動。」

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