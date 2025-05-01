61歲孫興慘了！ 離婚林美貞遭切割 經紀公司證實：已沒合作

孫興。（資料照；中天提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫興與林美貞情纏24年，上月正式簽字離婚，林美貞發文說：「無論有多少愛與傷痛，到此為止！」孫興去年初返台發展，加入林美貞所屬的經紀公司，隨著這段關係的告終，他的照片也從經紀公司的官網下架，徹底被切割。艾迪昇表示：「我們一開始是因美貞的關係而合作，雙方並沒有簽約，現在已沒有合作，謝謝。」

孫興去年初為了與林美貞復合返台發展，當時林美貞經紀公司還替他辦媒體茶敘，兩人後來還一起出席活動、合影，但其實孫興並沒有接到什麼像樣的工作，參加的綜藝節目都是靠著過去的人脈，但幾次錄影後就沒有其他下文，加上他過去在中國有不少負面爭議，戲劇圈對他幾乎是敬而遠之，他近期返中國，靠著跑夜店、直播斗內賺外快。

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孫興被發現與舊愛「燕子」藕斷絲連，讓林美貞心死決定要離婚，上以8日在臉書斷開孫興，表示兩人已結束婚姻和所謂的家人關係，「這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受！無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」之後並開心宣布接下新角色，她開心說：「全新的角色，全新的挑戰，也是一個全新的我！」

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