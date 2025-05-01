貴婦奈奈跑路7年終回台 律師林智群點名橘子許芷瑜

潛逃加拿大近7年的網紅貴婦奈奈，1日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉嫌吸金1億餘元潛逃加拿大，今（1）日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，下機後由調查局台北市調處人員依法逮捕上銬帶回詢問。

律師林智群稍早在臉書發文表示，貴婦奈奈跑路近7年，還是選擇回來，分析一般人應該都低估了通緝的威力，「一個人跑到國外，還是被迫的情況下，等於是連根拔起，移植到另外一個陌生的土地，1、2年就算了，通緝是幾10年，誰受得了？」

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台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（翻攝自網路）

話鋒一轉，林智群向仍在海外潛逃的民眾黨前黨主席柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）喊話:「橘子你就繼續撐吧！前面幾年一定是我要挺阿伯，我的犧牲是值得的，再過幾年你就會發現....沒人在意你，你不回來最好，阿伯就繼續關。」

林智群再告誡橘子：「過了40年，阿北都已經判刑執行完了，人生都翻頁了，你還在通緝。」強調從心理層面來看，從開始通緝起，橘子已經在坐牢了。

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