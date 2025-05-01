金渡娥「低胸跳繩」挨酸賣肉！父母看不下去 她親自回應了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍啦啦隊員金渡娥，憑藉甜美外型及熱情應援，被譽為「仁川女神」，來台人氣也隨之飆升。然而，她日前擔任廠商活動的一日店長，身穿低胸上衣並以傳輸線跳繩的畫面在網上瘋傳，引起酸民批評，儘管自己毫不在意，卻要安撫因此難過的父母。

金渡娥日前出席活動「低胸跳繩」挨酸賣肉。（翻攝自IG）

金渡娥日前出席廠商一日店長活動，身穿低胸剪裁的黑白條紋上衣，配上短裙及高跟鞋，其中一個環節，她需要以傳輸線跳繩，現場歡呼聲連連，卻也惹出爭議。該段畫面被上傳至網路後，立刻掀起討論，有網友大讚金渡娥很專業，能夠穿著高跟鞋跳繩，卻也有人擔憂會因此受傷。值得一提的是，有不少人質疑，其「低胸上衣」是在賣肉，認為會拉低啦啦隊的水準。

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對此，據《鏡週刊》報導，金渡娥澄清，跳繩環節有與廠商事先溝通，自已相當樂意參與，表示其實很好玩且安全。針對穿著的批評，她則回應，「我已經30歲了，不是小女孩了啦。」

儘管金渡娥對於輿論毫不在意，但是她的父母卻難以釋懷，甚至會用翻譯功能閱讀留言，見到批評女兒的言語讓他們相當氣憤，甚至希望女兒能夠反擊。金渡娥表示，要安慰爸媽比面對酸民還累。

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