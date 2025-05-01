吃不起麥當勞！啦啦隊女神曝昔「零收入慘況」：需向家人求助

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅啦啦隊女孩瑟七擁有甜美外型及傲人身材，被封為「南台灣最頂啦啦隊」，她日前登上節目，憶起入行初期遇上疫情，導致經濟狀況陷入危機，甚至需要向家人求助。

瑟七透露入行啦啦隊初期，曾遇經濟困難。（翻攝自IG）

瑟七日前登上節目《Talk一杯》，暢談進入啦啦隊行業的經歷，透露入行初期遇上疫情最嚴重的時候，當時沒有意料到疫情會造成那麼多影響，只有熱身賽有觀眾，後來皆是閉門比賽，僅以轉播的方式，導致沒有實感，現場不會感到有球迷的關注。

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瑟七坦言，那段日子在經濟方面遇上困難。她表示，從高中開始就自己打工，幾乎不向家裡索取生活費，不過，自己轉行為啦啦隊後，原本打工的收入斷掉，加上剛入行時的收入不穩，讓她不得不向家人求助，直言「其實對我來講，跟家人伸手是一件，我自己有一點跨不過去的坎。」

瑟七說，疫情最嚴重的時候，球賽有一陣子也停了，導致自己完全無收入，媽媽當時給予自己一疊錢，大約2萬元做為生活費，讓她忍不住情緒崩潰，在家裡哭了幾天，她自認是一個很難向家裡伸手的人，因此感到很愧疚。

瑟七自爆為了省錢，不能買麥當勞。（翻攝自YT）

雖然2萬元對於一位大學生而言看似很多，但是瑟七指出，當時自己在台南生活，啦啦隊在台北練舞，為了省錢只能搭乘客運，完全搭不起高鐵。除了在交通方面，瑟七表示，她在吃飯方面也很省，會精打細算吃什麼比較便宜，強調不能吃麥當勞，因為套餐太貴了！而被主持人問及「一餐設限多少錢？」瑟七則回應，「我不會設限，會直接不吃，還可以減肥。」

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