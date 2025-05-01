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貴婦奈奈被狼狽上銬 486先生說重話：人生道路要腳踏實地

貴婦奈奈1日清晨5時許返抵桃園機場，雙手被上銬畫面讓人看了不勝唏噓。（記者朱沛雄攝）貴婦奈奈1日清晨5時許返抵桃園機場，雙手被上銬畫面讓人看了不勝唏噓。（記者朱沛雄攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉嫌吸金1億餘元潛逃加拿大，日前寫信向檢調高層喊冤，否認參與前男友黃博健經營醫美診所，並表示願意返台說出實情，今（1）日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，下機後由調查局台北市調處人員依法逮捕上銬帶回詢問。

貴婦奈奈曾經光鮮亮麗，如今落得被上銬狼狽下場，團購電商名人「486先生」陳延昶一早8點在臉書發文說重話，他先回想自己1998開始活躍在網路上，後來無名的出現，造就很多有知識有漂亮的女部落客，貴婦奈奈也是其中之一。

486先生透露以前在幾個場合和貴婦奈奈見過幾次面，表示跟她真的不熟，「見到她早晨被上銬的畫面，想到她現在的身分是通緝犯，這一晃許多年，當初意氣風發的許多知名部落客，貴婦奈奈的人生經歷真的讓人不勝唏噓。」

最後486先生說出內心話：「希望所有朋友，在人生的道路要腳踏實地永保初心。」

調查局國際事務處科長羅益培表示，蘇陳端利用高知名度，涉嫌與前男友黃博健及黃父黃立雄等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。3人於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，於2019年1月8日發布通緝，調查局同年月11日提列蘇陳端等為冊列外逃通緝對象。

2024年5月間，黃立雄、黃林麗真夫妻先被押解返台，貴婦奈奈蘇陳端今天清晨由調查局駐加法務秘書陪同，搭乘長榮航空班機返抵桃園機場，調查局台北市調處人員於候機室內確認身分，並在現場宣讀權益，隨後將其上銬送往調查局台北市調查處詢問。

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