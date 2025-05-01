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廖峻3子女怒發聲控貼身助理 追究法律責任

廖峻（左）病倒後家務事連環爆，兒子廖錦德很不滿。（資料照，記者陳奕全攝）廖峻（左）病倒後家務事連環爆，兒子廖錦德很不滿。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻4月17日因腦溢血3度中風，目前轉普通病房但仍意識不清，病房外卻上演一連串家務糾紛，兒子廖錦德與廖峻舊識兼助理「楊小姐」鬧上警局。

楊小姐聲稱長期擔任廖峻主要照顧者以及免費助理，廖峻3子女昨（31）日透過律師發聲明駁斥：「恐致社會大眾誤認父親曾於婚姻關係存續期間與該『楊小姐』有密切往來之疑慮，為此敬告該自稱『楊小姐』之人應嚴守道德分際，切勿踰越法律界限。」

聲明指出，廖峻住在新竹期間，3子女頻繁探望並為父親安排外籍看護照料起居，家庭氣氛一向和樂融洽，但他住院後竟有不明人士擅闖廖峻位於新竹住處，甚至將物品搬離，「此舉恐已違法侵害父親權益，3名子女業已提供具體證據通報警方偵辦相關犯罪行為。」聲明不明人士指的就是「楊小姐」。

據了解，廖峻中風7年，全由舊識兼助理「楊小姐」照顧，他將資產文件託付楊小姐，兒廖錦德提告楊小姐偷竊，楊小姐一氣之下把廖峻去年離婚、中風後沒人付醫藥費，也沒人願意照顧，當皮球踢，以及遭兒當ATM，要錢才會出現等破事都抖出來，廖錦德與2位胞姊昨否認不孝，同時提告楊小姐偷竊，雙方鬧得不可開交。

楊小姐表示，自己和癌逝老公皆為廖峻故友，2018年廖峻第一次中風，她和好友到關渡探望，後來廖峻被廖錦德接到台中照顧，某天廖峻打電話問她：「我兒子要出國玩，妳可不可以照料我幾天？」她因感念老公癌末與病逝時廖峻暖心相助，答應他的請求，沒料到廖錦德就此未再接回爸爸，讓她開啟照顧廖峻7年生活。

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