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貴婦奈奈終結逃亡 清晨抵台狼狽被上銬媒體大陣仗直擊

涉嫌吸金近兩億元潛逃加拿大6年多的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），1日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，調查局台北市調處人員在登機門口接押，隨後帶往台北市調查處詢問。（記者朱沛雄攝）涉嫌吸金近兩億元潛逃加拿大6年多的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），1日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，調查局台北市調處人員在登機門口接押，隨後帶往台北市調查處詢問。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈與前醫師男友黃博健、前男友父親台大名醫黃立雄，涉犯詐欺等罪捲款上億元潛逃加拿大，今（1）日清晨返抵國門，結束6年多被通緝逃亡人生

桃園機場凌晨天還沒亮就擠滿大批守候媒體，貴婦奈奈身穿白上衣、黑西裝外套及長裙，在清晨5時25分由接押人員步出機場大廳，據現場電子媒體觀察，她神情相當平淡，全程不發一語。

貴婦奈奈終結逃亡 清晨抵台狼狽被上銬媒體大陣仗直擊涉嫌吸金近兩億元潛逃加拿大6年多的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），1日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，調查局台北市調處人員在登機門口接押，隨後帶往台北市調查處詢問。（記者朱沛雄攝）

接機民眾現場觀察，有媒體搶問貴婦奈奈「你有自認無罪嗎？為何要潛逃那麼久？」、「有心理準備要面對司法審判？」貴婦奈奈只看了媒體一眼，隨即低頭並未多做回應，她也被目擊雙手被上銬，非常狼狽。

據悉，貴婦奈奈搭乘長榮BR35航班在清晨返國，她下機後被大批調查人員搜身確認身份，隨後被逮捕上銬，並立刻被送往台北市調查處偵訊。

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