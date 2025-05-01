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88歲謝賢獨缺謝霆鋒演唱會！坐輪椅現蹤「健康近況曝光」

謝賢近日乘坐輪椅現蹤香港街頭。（組合照，翻攝自微博）謝賢近日乘坐輪椅現蹤香港街頭。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝霆鋒睽違25年在香港啟德體育園舉辦一連4場《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，吸引超過20萬人朝聖，舞台上風光無限的他，台下親友團也星光熠熠，唯獨未見88歲的父親謝賢。正當外界揣測缺席原因之際，有網友巧遇謝賢手持拐杖並以輪椅代步現身街頭。

謝霆鋒4場演唱會圓滿落幕，台下星光熠熠堪比星光紅毯，不僅天后女友王菲驚喜現身包廂力挺成為全場焦點，「永遠的玉女掌門人」周慧敏、「金曲歌王」陳奕迅、母親狄波拉、狄波拉丈夫江耀城以及2名兒子Lucas、Quintus皆現身支持皆現身力挺，獨缺父親謝賢身影引發外界憂心身體狀況。

然而，有眼尖網友在尖沙嘴維多利亞港一帶巧遇謝賢，當時他戴著口罩、全身黑衣打扮，手上還拿著拐杖，乘坐輪椅低調現身街頭，身旁還有一名女子陪同。影片中，謝賢被認出後輕輕握住對方的手致意，雖未開口說話但反應靈敏，還主動點頭微笑致意，現況令外界感到放心。

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