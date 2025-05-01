五月天喝星巴克「乾杯」 金獎導演擔心「老梗變不出新花樣」

五月天拍廣告，喝咖啡「乾杯」。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕5月的第一天，當然要看看五月天的近況，除了大巨蛋演唱會門票將在5月3日開賣，另外團員拍攝的咖啡廣告也是最近粉絲熱烈討論話題。

曾為五月天執導《乾杯》MV獲得金曲獎最佳音樂錄影帶獎的金獎導演陳奕仁也分享這次為五月天拍攝星巴克廣告的小花絮。

請繼續往下閱讀...

阿信談到，曾把星巴克當成自己的創作秘密基地，他提到：「1999的後半，我的人生，衝出了漫長的自強隧道。第一張專輯受到了幸運之神的眷顧，當年的滾石，要我們於隔年的同日，發行第二張專輯。」

阿信談到曾在星巴克喝咖啡找出創作靈感。（翻攝自YouTube）

回想往事，阿信說：「在大學課業與唱片宣傳的夾縫中，一口氣要寫出十首詞曲，除了奇蹟，別無他法。滾石錄音室的樓下那家咖啡館，成了我研發創作的基地。」而他說的咖啡館，正是星巴克。

另外阿信也談到：「從入冬的熱拿鐵，喝到了初夏的冰美式，店員們在杯子上畫過無數笑臉、愛心、打氣字句的日子裡，我完成了人生中的第二張作品。那年，我25歲。那個咖啡館，你的城市裡也有。」

在代言星巴克形象廣告中，五月天團員喝著咖啡「乾杯」，廣告導演陳奕仁則分享：「每個人心中都有一片五月天...收到這個客戶發來的起手式，心裡想著：這老梗還能拍出什麼新花樣。」

瑪莎在廣告中開心喝咖啡。（翻攝自YouTube）

陳奕仁說：「發想的過程裡，慢慢發現，好像也不是非得拍出什麼新花樣，而是拍出那些走過就回不去的時間，那些不用特別用力去記，卻一直留在心裡的人。」

回想拍廣告情景，陳奕仁說：「拍攝那天，他們五個人坐在一起，講著有點吐槽、又很熟悉的話。棚裡冷氣開得很強，但空氣裡，還是有一種藏不住的溫度，從很久以前到現在，一直沒變過的那種溫度。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法