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本土劇反派雨中擁吻 親到「口水牽絲」畫面曝光

本土劇反派雨中擁吻 親到「口水牽絲」畫面曝光徐千京把螢幕初吻獻給曾子益。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐千京在民視八點檔《好運來》飾演反派「千晶」，她把螢幕吻戲獻給曾子益，兩人還有親密戲。其中一場浪漫又狼狽的雨中吻戲還演到牽絲，「因為要在雨中講話和接吻，水車的水一直往嘴巴裡灌，後來流出來還牽絲，畫面非常明顯。」她只能硬著頭皮把水「喝」進去。

本土劇反派雨中擁吻 親到「口水牽絲」畫面曝光徐千京和曾子益的雨中浪漫擁吻，其實拍攝現場有點狼狽。（民視提供）

談到劇中與曾子益的親密對手戲，徐千京坦言這是她第一次挑戰尺度如此大的演出，讓她直呼超級緊張，「真的很怕自己做得不好，不知道要怎麼做才能讓畫面漂亮，很希望呈現出唯美的感覺。」幸好對手演員曾子益非常專業且貼心，引導她入戲，劇組人員也溫柔地安撫她的情緒，讓她逐漸放鬆心情。

對於首次挑戰反派心機角色「千晶」，徐千京興奮地表示「很新鮮很好玩！」但演反派的命運就是會遭受不理性的觀眾公集，徐千京展現成熟態度，「我完全不會走心，也很欣然接受大家的批評與指教。」

本土劇反派雨中擁吻 親到「口水牽絲」畫面曝光徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）

從小就熱愛戲劇的徐千京，大學和研究所也都選擇了戲劇相關科系，將表演視為自己的專業。如今有機會加入民視八點檔的演出，她更是全力以赴。最讓她感動的是，平時不看八點檔的父母，為了她的演出，每天都準時收看，還熱情地向親朋好友分享劇情，成為她最忠實的粉絲。

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