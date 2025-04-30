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陽帆當街追妻！安吉脫口「三字」激怒媽媽 Julie淚崩甩車門走人

安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕星二代「ANGIE」安吉創作《Just a Girl》送給媽媽Julie，安吉近來常自責為什麼要和媽媽吵架，於是寫了這首歌當做母親節禮物，透露接下來也想寫給爸爸陽帆，讓他錄唱成單曲。

安吉媽媽相處像姊妹，不過也常常吵假，安吉透露自從開始工作後，媽媽經常想找她聊天，但是敲完門後，就會直接開房門，有時候她在錄音，就會忍不住火大，睡覺前又會自問「何必呢？」，想到媽媽也是關心自己。

安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）

Julie則爆料，每次安吉都會瞪大眼睛問她「怎麼了？」累積了四、五次後，她也有怒氣，有回全家人去和安吉朋友吃飯，她在車上被安吉交代諸多「注意事項」，下車後就情緒爆發，暴哭說不吃了，扭頭走路回家，還是陽帆追上去安撫她，沒想到母女倆卻秒和好，自嘲很像「八點檔」情節。

陽帆和Julie明年結婚滿三十週年，她透露不太在乎儀式感，也沒有太大的物欲，但稱讚近年來陽帆有比較浪漫，至於平常如何馭夫？Julie笑說：「像上次哭的時候他有追我，這就是我的套路，偶爾來一下，他才會知道老婆也是會走的。」安吉在旁又忍不住笑虧媽媽「三八」。

安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）安吉創作《Just a Girl》送給媽媽。 （索尼提供）

安吉年初被爆料因為忙於工作，和富二代男友戀情生變，昨天母女也口徑一致，強調安吉目前沒有男朋友，Julie還對「未來女婿」開出條件：「如果有一個人要娶我女兒，不能離開我們家那條巷子。」意謂要在自家附近買婚房。

自從進入演藝圈，安吉因為壓力過大，擔心做不好會壞了爸爸名聲，罹患了恐慌症，有嚴重的失眠困擾，Julie曾心疼帶她就醫，會不會因此希望女兒不當藝人？Julie表示不會勸退：「我和她爸爸都認為，做她喜歡做的事就好，她當下是快樂的，只要找到能抗衡壓力的方法。」

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