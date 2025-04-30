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娛樂 日韓

戰線延長！金武烈對決馬東石 台灣計畫上映18禁未刪減

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國話題動作電影《破果》（暫譯）今天（30日）於韓國正式上映，與馬東石主演的最新動作大片《聖夜：惡魔都市》同天在韓國上映，讓導演閔奎東笑說：「對決還沒結束。」

金聖喆在《破果》中飾演血氣方剛的新秀殺手。（鴻聯國際提供）金聖喆在《破果》中飾演血氣方剛的新秀殺手。（鴻聯國際提供）

電影《破果》描繪血氣方剛的新秀殺手「鬥牛」（金聖喆飾），與由李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」之間的交錯命運。而曾與師父「柳」（金武烈飾）立下絕不能擁有守護之物誓言的「爪角」，卻在受傷後接受獸醫（延玗臻飾）救治，意外動搖冰封的初心，引爆殺手間的宿命對決。

電影於韓國上映時為15禁版本，但實際上有另一個未剪輯的18禁版本，片商也透露，不排除依電影內容推行限制級版本。

李慧英突破過往形象，在《破果》中演出冷冽殘酷的傳奇殺手。（鴻聯國際提供）李慧英突破過往形象，在《破果》中演出冷冽殘酷的傳奇殺手。（鴻聯國際提供）

李慧英是韓國影視界的長青樹，曾主演洪常秀執導的《在你面前》，今年已年過60歲的她突破以往形象，化身身手矯健、冷血無情的傳奇殺手，展現令人驚豔的演技層次。金聖喆飾演一位緊咬不放、內心複雜的年輕殺手，與李慧英展開強強對決。

金武烈繼《犯罪都市4》後，再度演出動作懸疑片《破果》。（鴻聯國際提供）金武烈繼《犯罪都市4》後，再度演出動作懸疑片《破果》。（鴻聯國際提供）

曾在《犯罪都市4》中合作過的金武烈與馬東石，這次從戲中延續到戲外票房對決，再度成為話題焦點。導演閔奎東也笑談：「當初拍攝時，沒想到《破果》會和《聖夜：惡魔都市》同一天上映。本以為馬東石和金武烈的對決會在《犯罪都市4》結束，沒想到金武烈又出現在《破果》裡，對決還沒結束呢（笑）。」更多電影消息敬請關注鴻聯國際官網與粉專。

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