《一字千金》接班主持出爐？吳姍儒經紀人認有接洽全說了

吳姍儒傳接《一字千金》主持。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因捲入失言風波請辭主持10年的公視節目《一字千金》，接班主持人選備受關注，先前還爆出「Sandy」吳姍儒積極爭取《一字千金》主持棒，當時她還曾出面表示，自己時間排很滿，未必能接下，不過如今傳出主持人選出爐，是由吳姍儒接下，對此，記者求證其經紀人對方也作出回應。

據悉，吳姍儒目前已簽約完成，節目內容也會稍微調整，預計在6月重新開棚錄影，事實上，有關《一字千金》主持人選備受討論，邰智源、謝震武、謝哲青，女主持人曾寶儀、吳姍儒和大霈都在網友討論的名單裡，先前吳姍儒多次被問及接主持棒一事，她都低調表示：「節目不是我說了算，他們有自己的決策團隊。」更說目前手上已有兩個節目即將開錄，時間排得很滿，「大家以為我很空，其實沒有，我也很愛《一字千金》，但從沒搶過任何工作，這輩子也沒為自己爭取過。」

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不過針對接下主持棒傳聞，吳姍儒經紀人表示：「公視有來跟我們接洽，現在都還在討論，不論是不是我們主持，一字千金都是很值得看的節目啦。」

公視稍早也回應表示，近期確實有主動跟吳姍儒洽談新一季《一字千金》主持人一事。提到吳姍儒曾主持公視節目《36題愛上你》，展現出極具深度與溫度的主持風格，並獲得金鐘獎肯定，兼具專業、親和力與語言表達魅力。

公視也說，「由於目前還在洽談階段，若有明確的結論，公視一定主動告知大家。謝謝媒體朋友關愛《一字千金》節目，更感謝觀眾長期的支持與鼓勵，公視將持續以優質內容回應大家的期待。」

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