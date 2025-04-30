曾為影集《女記者》獻唱主題曲 Tizzy Bac再推新歌：夢中完成的創作

Tizzy Bac的MV讓團員轉化成3D角色。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac為影集《死了一個娛樂女記者之後》演唱主題曲《失去做夢能力的人們》，MV在短時間內已累積近45萬次點閱，現在又再推出新歌《朝我心臟開槍》MV，以3D動畫一鏡到底的形式，描繪「心洞女」在感情中跌宕起伏的心路歷程。

談到《朝我心臟開槍》創作過程，Tizzy Bac主唱惠婷透露竟是來自她的一場夢境，「夢裡面我一直在哼唱一段旋律，醒來後覺得太喜歡了，馬上拿起手機錄下來！這是我第一次在夢中完成的創作。」

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對於這首新歌，惠婷感性分享：「雖然歌名聽起來很重，但即使世界不斷朝我們開槍、挑戰極限，我們也要堅持活成自己的樣子。每個人都是自己的恆星，不必仰賴外界的光芒。」

鼓手前源也透露，MV中巧妙藏有3D版Tizzy Bac的身影，化身觀察者的視角，陪伴觀眾一起走進故事。Tizzy Bac對現在3D掃描建模的技術相當驚艷，只見團隊拿著一台手機，繞著他們360度旋轉，不到一小時就完成前置掃描，再一步步轉化成3D角色，過程有趣。

Tizzy Bac前源（左）和主唱惠婷，5月中將舉辦演唱會。（相信音樂提供）

5月16日Tizzy Bac將在Legacy Taipei舉辦「說出我的名字」巡迴演唱會，目前僅剩零星票券，歌迷還有最後搶票機會。

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