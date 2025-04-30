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娛樂 最新消息

資深樂迷不怕聽不懂 台中流行金曲音樂節沈文程、陳雷開唱

中市首辦流行金曲音樂節邀沈文程、陳雷等人開唱。（圖：市府提供）中市首辦流行金曲音樂節邀沈文程、陳雷等人開唱。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕時下流行音樂年輕人瘋韓團或西洋樂手，不少資深樂迷備感陌生，台中市新聞局首度推出華語流行金曲音樂節，5月3日至4日，將在圓滿戶外劇場推出，邀請包括金曲歌王沈文程、陳雷等17組跨世代音樂人開唱。

新聞局指出，這場首度舉辦跨世代演唱會，除有家喻戶曉的金曲歌王沈文程、陳雷外，另邀請台灣本土天團玖壹壹、創作人氣樂團傻子與白痴，更匯聚永謙、五木&歐吉虎、Uncle Motto、Multiverse X 百合花、西屯純愛組X南方二重唱、宋德鶴允成、旅人X林曉培、固定客X亂彈阿翔等17組實力音樂人，從民歌、搖滾到新派編曲，全新詮釋經典金曲。

其中壓軸演出將由金曲金鐘雙金歌王沈文程與「本土天王」陳雷擔綱，沈文程將獻唱〈五月十一彼下埔〉、〈心事誰人知〉、〈來去台東〉、〈舊情也綿綿〉等金曲，帶領全場大合唱；陳雷則搭配舞群，以雷氏獨特唱腔呈現〈歡喜就好〉、〈有影無〉、〈風真透〉等經典歌曲，更特別獻唱〈媽媽請你也保重〉，在母親節前夕向天下偉大的母親獻上祝福。

新聞局表示，活動於5月3日16時30分至21時、5月4日16時30分至20時40分舉行，民眾可搭乘台中捷運綠線至「文心森林公園站」下車後步行至圓滿戶外劇場，或選擇公車路線及YouBike站點，便利抵達活動會場。

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