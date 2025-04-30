啦啦隊女神遇2恐怖情人 「出現焦慮症狀」Celiaea靠意志力熬過

Celiaea推出個人單曲。（XG娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕職籃「電豹女」啦啦隊女孩「Celiaea」黃翊喬推出個人單曲〈無人接聽〉，勇敢分享在感情中遇上恐怖情人的痛苦回憶，20歲出頭的她，遇過2個恐怖情人，花了四年時間學會勇敢說不，此外，她錄音時還遇到遇上靈異事件，後來聽說遇上靈異事是會紅的徵兆，開心表示：「希望越來越多人聽到我的音樂。」

從小就立志當歌手的Celiaea，學生時期為了築夢每天打三份工，不顧家人的反對獨自前往韓國受訓，最窮的時候身上只有台幣300元，她回首這段時光，自信表示：「這是我人生做過最正確的選擇，再來一次我還是會做一樣的事情。」

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Celiaea推出個人單曲。（XG娛樂提供）

她曾參加過女團選秀節目《DD52》、《滾石摘星號》，當初在節目中就是擔任主唱的角色，歷經選秀節目的歷練，她有感自己從未受過正式的表演訓練，毅然決然的決定獨自一人前往韓國上課，媽媽當時為了阻止她甚至說了重話，好在有爸爸的支持，令她至今想起還會想掉眼淚。

在韓國期間，Celiaea為了多上一點課程而省吃儉用，訓練期間還因為擔心沒有好的表現出現焦慮陣狀，時常把自己關在練習室中，即使出現頭暈、喘不過氣和發抖等身體警訊，仍然咬緊牙關繼續跳舞唱歌，直到症狀消失。提起這段往事，她甘之如飴，笑說：「算是靠意志力熬過。」

Celiaea推出個人單曲。（XG娛樂提供）

Celiaea在錄製〈無人接聽〉時，突然被製作人打斷，詢問現場是誰的手機沒關靜音，後來才驚覺遇上靈異事件。事發當時，人在錄音間身處第二現場的Celiaea一度相當緊張，擔心辛苦會不會白費，但聽聞業內傳說錄音遇上靈異事件，是歌曲大中的好兆頭，立刻放下擔心。

這次首度挑戰拍MV，導演安排她一人分飾多角，戲份相當吃重，她坦言：「從來沒學過演戲，我超焦慮整個禮拜！」不過正式到了現場，她情緒全開，此外，MV中導演安排了淋浴戲，為此她也努力控制飲食，更設計專屬菜單以柴魚湯搭配高纖低脂的飲食，小小展露好身材，最終成果令她相當滿意，給自己滿分高分。

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