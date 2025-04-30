剴剴遭虐死！惡保母認罪竟撇責 郭昱晴淚轟「兒盟修改滅證」

民進黨立委郭昱晴（圖）為愷愷震怒發聲，痛斥兒盟修改、增補工作紀錄。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北地院今（30日）開庭審理2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，嫌犯劉彩萱首度承認大部分凌虐的犯行。針對案件，民進黨立委、演員郭昱晴稍早忍淚直指全案不只顯示保母失德，更暴露兒福聯盟重大管理黑洞，竟私下成立群組企圖「修改紀錄掩蓋真相」，她為此怒斥「若判決確定，必須依法處理！」

「今天是#430國際不打小孩日。」郭昱晴痛心指出，剴剴去年9月由兒福聯盟轉介給劉姓保母照顧，至12月24日死亡共114天，期間不僅爆出保母虐待疑雲，令人震怒的是兒盟內部竟成立群組試圖「補寫、修改工作紀錄」，掩飾照護失職的事實，她呼籲若調查屬實，兒盟高層應依法究責，不能讓社福招牌成為卸責保護傘。

請繼續往下閱讀...

郭昱晴以母親身分動情表示，一個不到2歲、出身弱勢的孩子，在社福體系中卻遭無止境凌虐致死，令人心碎。此外，郭昱晴更氣憤指出，剴剴死後兒盟不僅拒絕受訪、未赴靈堂致意，最終僅提供一個價值500元的屍袋送走孩子的遺體，令人寒心。

然而，台北地院今開庭審理剴剴遭保母凌虐致死案，嫌犯劉彩萱一改先前態度首度認罪卻否認虐待行為。郭昱晴透嚴正警告這並非個案，2019年新竹珮珮案也疑因兒盟轉介保母失職導致死亡，呼籲社會正視制度漏洞，「不是只有為剴剴發聲，更要接住更多孩子。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法