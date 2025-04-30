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娛樂 電視

艾美見習「孕婦登山神技」 拒當溫室花朵想飛非洲

主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max聯手登山女神詹喬愉（Fish）、德國冒險家Hong Trinh Geye展開高山冒險。（三立提供）主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max聯手登山女神詹喬愉（Fish）、德國冒險家Hong Trinh Geye展開高山冒險。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立金鐘獎節目《上山下海過一夜》本週推出全新「白色嘉明湖」特別企劃，主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max聯手懷孕五個月的登山女神詹喬愉（Fish），以及德國冒險家Hong Trinh Geye，展開一場驚喜不斷、感動滿點的高山冒險真人秀。

八弟（綠外套）險被高山症打趴。（三立提供）八弟（綠外套）險被高山症打趴。（三立提供）

八弟這趟拍攝差點被高山症打趴！前一晚在新竹演完舞台劇，半夜12點才抵達台東，睡不到三小時就從戒茂斯登山口開爬。爬到一半，頭痛與滿天星症狀齊發，他苦笑說：「我以為又要重演撤退悲劇，差點被高山症拖去簽賣身契！」幸好布農族嚮導化身心靈雞湯大師，一邊分享部落傳說一邊穩住他的心神，讓八弟硬撐到下午1:30，帥氣趕上大隊。夥伴們立刻送上熱水與保暖神器，他感動表示：「這趟不只學會跟高山症談判，更感受到夥伴的溫暖，像被整座山林抱在懷裡！」尤其Max的豆皮菜飯，讓他直呼：「咬一口就能再爬一座百岳！」

《上山下海過一夜》本週推出「白色嘉明湖」企劃。（三立提供）《上山下海過一夜》本週推出「白色嘉明湖」企劃。（三立提供）

阿傑則開啟「野生動物偵探」模式，在布農族傳統獵徑上眼尖捕捉到台灣神獸級生態陣容，閃耀著鑽石光澤的高砂蛇、優雅行走的水鹿、羽毛斑斕的帝雉，堪稱生態界的時裝週！阿傑哥興奮到手抖差點摔相機，直呼：「十幾年後再遇到高砂蛇，這彩蛋比中樂透還爽！」更即興開設生態教室，連德國友人Hong都驚呼：「台灣的山林根本是生物界的超模派對！」

艾美此次則與懷孕五個月的Fish並肩作戰，上了堂震撼的「孕婦百岳課程」。Fish挺著孕肚輕鬆應對高山挑戰，邊爬邊分享如何打破「孕婦只能在家安胎」的刻板印象。艾美崇拜地表示：「Fish讓我知道，懷孕也能當山林戰神，簡直是女力教科書！」她與Hong邊爬邊聊夢想與運動員心路，感性喊話：「女生不是只能當溫室花朵，我現在超想直奔非洲看動物大遷徙！」

Max這次不僅負責爬山，還把獵寮營地變成「高山夜市2.0」！為款待德國冒險家Hong，他祭出豆皮菜飯與特製刈包，香氣轟炸3000公尺海拔，讓Hong大讚：「This is unreal! Taiwanese gua bao is my new religion!」Fish也邊吃邊笑說：「這刈包葷素皆宜，根本是高山米其林！」阿傑哥更補充：「Max的刈包太犯規，滷到軟爛的腿庫配花生粉，我差點忘了在拍節目，只想狂嗑三個！」Max得意笑說：「誰說爬山只能吃泡麵？我的『台味核彈』連德國人都舉白旗投降！」

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