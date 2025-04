艾美見習「孕婦登山神技」 拒當溫室花朵想飛非洲

主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max聯手登山女神詹喬愉(Fish)、德國冒險家Hong Trinh Geye展開高山冒險。(三立提供)

〔記者傅茗渝/台北報導〕三立金鐘獎節目《上山下海過一夜》本週推出全新「白色嘉明湖」特別企劃,主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max聯手懷孕五個月的登山女神詹喬愉(Fish),以及德國冒險家Hong Trinh Geye,展開一場驚喜不斷、感動滿點的高山冒險真人秀。

八弟(綠外套)險被高山症打趴。(三立提供)

八弟這趟拍攝差點被高山症打趴!前一晚在新竹演完舞台劇,半夜12點才抵達台東,睡不到三小時就從戒茂斯登山口開爬。爬到一半,頭痛與滿天星症狀齊發,他苦笑說:「我以為又要重演撤退悲劇,差點被高山症拖去簽賣身契!」幸好布農族嚮導化身心靈雞湯大師,一邊分享部落傳說一邊穩住他的心神,讓八弟硬撐到下午1:30,帥氣趕上大隊。夥伴們立刻送上熱水與保暖神器,他感動表示:「這趟不只學會跟高山症談判,更感受到夥伴的溫暖,像被整座山林抱在懷裡!」尤其Max的豆皮菜飯,讓他直呼:「咬一口就能再爬一座百岳!」

請繼續往下閱讀...

《上山下海過一夜》本週推出「白色嘉明湖」企劃。(三立提供)

阿傑則開啟「野生動物偵探」模式,在布農族傳統獵徑上眼尖捕捉到台灣神獸級生態陣容,閃耀著鑽石光澤的高砂蛇、優雅行走的水鹿、羽毛斑斕的帝雉,堪稱生態界的時裝週!阿傑哥興奮到手抖差點摔相機,直呼:「十幾年後再遇到高砂蛇,這彩蛋比中樂透還爽!」更即興開設生態教室,連德國友人Hong都驚呼:「台灣的山林根本是生物界的超模派對!」

艾美此次則與懷孕五個月的Fish並肩作戰,上了堂震撼的「孕婦百岳課程」。Fish挺著孕肚輕鬆應對高山挑戰,邊爬邊分享如何打破「孕婦只能在家安胎」的刻板印象。艾美崇拜地表示:「Fish讓我知道,懷孕也能當山林戰神,簡直是女力教科書!」她與Hong邊爬邊聊夢想與運動員心路,感性喊話:「女生不是只能當溫室花朵,我現在超想直奔非洲看動物大遷徙!」

Max這次不僅負責爬山,還把獵寮營地變成「高山夜市2.0」!為款待德國冒險家Hong,他祭出豆皮菜飯與特製刈包,香氣轟炸3000公尺海拔,讓Hong大讚:「This is unreal! Taiwanese gua bao is my new religion!」Fish也邊吃邊笑說:「這刈包葷素皆宜,根本是高山米其林!」阿傑哥更補充:「Max的刈包太犯規,滷到軟爛的腿庫配花生粉,我差點忘了在拍節目,只想狂嗑三個!」Max得意笑說:「誰說爬山只能吃泡麵?我的『台味核彈』連德國人都舉白旗投降!」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法