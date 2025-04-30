李多慧搬家累到表情崩壞 疲憊喊：告別我曾經深愛的家

李多慧近期在搬家，整理到心累的她感覺十分無奈。（翻攝自IG/Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧在台韓兩地都具有超高人氣，可愛又活潑的個性讓許多非棒球迷也愛上她，直呼李多慧是一位真性情的女孩，來台發展後對這裡的文化及社會都十分上心，讓大家感受到她滿滿的誠意。近日，她也宣布即將搬離原本的住處，尋找新房體驗更多台灣的生活。

平常就喜歡分享日常生活的她，昨（29）日在Threads上一連曬出幾張照片，並配文表示，「睡一個小時後就要搬家了......搬兩次家真的受不了」，還打上一個扶額的表情符號。照片中也可見她臉上略顯疲態，一手扶著額頭，「告別我曾經深愛的家」、「因為太累，所以逃到東區來了」，連續透露快累翻的心情，讓網友紛紛留言，「多慧太可愛了」、「還是妳要直接搬來東區」、「李多慧的超真實反應，很鮮活的啦啦隊女神」。

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李多慧一連發出多張搬家照片。（翻攝自Threads）

此外，李多慧分享了台韓兩地租屋的差異，台灣大部分的出租房似乎都會附上家具或電器；但韓國幾乎都是以完全空屋的狀態交屋，對她來說台灣的模式很方便，但比較沒辦法根據自己喜歡的風格來佈置，這是覺得有些不習慣的地方，但她表示自己尊重每個地方的「文化差異」，這也是體驗台灣的一種方式。

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