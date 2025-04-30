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娛樂 最新消息

修杰楷低潮期無戲可演 「年收入6位數」靠賣麵度日

修杰楷邀請拳擊師父兼死黨楊銘威同框。（修TIME提供）修杰楷邀請拳擊師父兼死黨楊銘威同框。（修TIME提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕修杰楷YouTube頻道《修TIME》30日上線最新一集，邀來他的拳擊師父兼多年死黨楊銘威同框，被封為「拳擊界李奧納多」的楊銘威，與修杰楷在拳擊場上展開兄弟對決，笑料不斷。

一開始熱身環節，修杰楷被跳繩連連抽打，邊跳邊哀嚎，反觀楊銘威輕鬆自在，還突發奇想，想用縮時攝影假裝自己動作做了幾百下，調皮模樣逗得修杰楷笑翻。正式進場比拳後，修杰楷頻頻遭攻擊卻毫無反擊之力，氣得大喊：「根本什麼也沒做！一直被打！」

節目中還設有默契考驗環節，測試兩人是否真的了解彼此。沒想到第一題還沒開始就違規，修杰楷直接說出口、楊銘威也同步亮答案，讓製作單位哭笑不得吐嘈：「你們到底會不會玩遊戲！」

修杰楷遭楊銘威狠打怒喊一直被打。（修TIME提供）修杰楷遭楊銘威狠打怒喊一直被打。（修TIME提供）

訪談中兩人也分享對彼此的第一印象與拍戲趣事，可見多年來累積不少共同回憶。聊到私下反差最大的點，楊銘威爆料修杰楷酒後特別活潑，與平時形象判若兩人，修杰楷也坦言這一面鮮少人見過。

談到最受不了對方的缺點，楊銘威直言修杰楷過於愛整潔，連吃飯時也頻頻想整理桌面，讓身邊人壓力山大。而修杰楷更自曝會主動幫別人收拾東西，甚至出國旅遊時會跑去楊銘威房間幫他整理行李，逗趣互動令人會心一笑。

兩人因合作偶像劇《幸福選擇題》結緣，修杰楷更提到當年曾歷經一段低潮，雖曾以男主角出道，卻一度無戲可演，一年收入僅六位數，連娛樂都無法負擔，只能回家幫媽媽賣麵，坦言當時相當辛苦，如今格外珍惜每一份工作機會。

☆飲酒過量，有害健康☆

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