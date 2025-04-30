「IU媽寶前男友」李濬榮好嘮叨！鄭恩地摀耳朵受夠了

《24小時健身俱樂部》李智慧（左起）、洪允和、朴成娟、李濬榮、鄭恩地、李美度及李昇禹出席記者會。（friDay影音提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李濬榮今年在韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演「IU媽寶前男友」一角，知名度大漲，這次在新劇《24小時健身俱樂部》變身爆笑「健身狂館長」，在記者會上談起新搭檔鄭恩地，坦言「她的氣場讓我覺得有點害怕，真的很有霸氣感」；鄭恩地為飾演「健身小白」增重9公斤再迅速甩肉，笑稱用運動克服宿疾的經驗來接到角色，「覺得特別有緣分」。

鄭恩地（後）在《24小時健身俱樂部》中抱著李濬榮，相當有男子氣慨。（friDay影音提供）

由李濬榮、鄭恩地主演的最新韓劇《24小時健身俱樂部》，劇情描述曾在世界奧林匹亞先生大賽奪冠的男人突然消聲匿跡變成一間老舊健身房的館長，某天遇見了經歷衝擊性的失戀後為了克服挫折、改變身材與人生的女子，兩人在指導健身的過程中，擦出療癒彼此火花的歡樂愛情故事。劇組於昨天（29日）由導演朴俊秀率領7位主演在首爾盛大舉辦記者會。

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鄭恩地在《24小時健身俱樂部》飾演健身新手李美蘭，在記者會上露出一雙美腿。（friDay影音提供）

李濬榮今年的電視劇作品《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》均備受好評，他在記者會上坦言，自己因此「有點恍惚又很感激」，希望這次的《24小時健身俱樂部》會讓觀眾覺得「這傢伙其實滿有趣的嘛」、「原來他還挺懂得搞笑的嘛」。並透露導演曾說這次的角色或許就是自己的新魅力，「所以我現在也是帶著滿懷期待的心情在等第一集播出」，並笑稱：「我李濬榮，還真的有點搞笑呢！」

李濬榮在《24小時健身俱樂部》飾演健身房館長都賢重。（friDay影音提供）

在談到繼IU之後與鄭恩地搭檔的感想時，李濬榮先坦言：「鄭恩地演員平常就穿得很輕便，就像隨時都可以衝去健身的樣子。那種氣場讓我覺得有點害怕，真的很有霸氣感」，接著補充說：「因為我們都是偶像出身，所以自然會在意前後輩關係。鄭恩地是比我早出道三年的前輩，因此我一開始就想著要好好伺候前輩，但隨著時間推移，發現她真的非常認真，因為有她在，拍攝現場每天都笑聲不斷。看著她的樣子，我腦中浮現了『無害』這個詞。還有，她笑起來露出的牙齒真的很有魅力！」對新搭檔讚譽有加。

李濬榮（左）在《24小時健身俱樂部》記者會上坦言，剛開始見到鄭恩地有些害怕，因為她有著一股霸氣感。（friDay影音提供）

李濬榮為了在劇中飾演健身房館長而力行增肌，他透露：「這次為了作品必須進行增肌訓練，只要有時間我就一天運動兩次、每天吃五餐，肚子餓的時候還會加吃雞胸肉，到拍攝結束前我都一直努力維持體態，由於拍攝場地就是健身房，所以在拍攝空檔也會抽空運動，邊休息邊鍛鍊」、「在拍本作之前，其實我在我運動時很常妥協，常常想『好累喔，要不要今天休息一下』，但現在我相信運動之後的自己會更開心，也就不再那麼害怕運動了。」

不僅李濬榮為了本劇增肌，鄭恩地為了飾演因失戀而走進健身房的健身菜鳥「李美蘭」，也為戲一度增重了9公斤，並隨著拍攝進度逐步瘦身變回原本的體重。原本就為了改善宿疾而有在持續健身的鄭恩地表示：「我原本就因腰部椎間盤突出而開始健身，但也因為愛運動和克服了椎間盤問題的經驗，才能順利接到李美蘭這個角色，覺得特別有緣分。 透過這次增重與減重的過程，我還意識到『原來自己的身體可以由自己控制』」。她並透露：「拍攝本劇期間還要同時兼顧Apink的宣傳活動，所以我也曾很多擔心，但幸好有很多人幫忙，才能順利完成拍攝。」再次展現敬業的一面。

對於和李濬榮的搭檔心得，鄭恩地則稱讚說：「濬榮是一個表現力非常強的人，因為他擅長跳舞，肢體動作非常俐落，常常能很好地接住我的即興發揮，我們拍出了很多很自然又有趣的橋段，我想這就是我們之間的最佳化學反應」。

李濬榮（左）、鄭恩地在記者會上重現《24小時健身俱樂部》中「你不要再碎碎唸了」可愛畫面。（friDay影音提供）

李、鄭二人雖然並未對劇中感情線多做著墨，但在記者會開始前的拍照環節中，李濬榮先是主動為蹲下調整鞋帶的鄭恩地擋在身前防止走光展現紳士風度，接著又一起擺出各種女方受不了男方嘮叨的「你不要再碎碎唸了」姿勢，互動相當可愛又充滿CP感。《24小時健身俱樂部》即日起於friDay影音每週三、四跟播。

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