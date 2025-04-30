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F.I.R.飛兒和陳建寧官司未了 阿沁：我又不是他們律師

小潘、阿沁；2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」將於5月29日自台北Legacy起跑。（記者潘少棠攝）小潘、阿沁；2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」將於5月29日自台北Legacy起跑。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕F.I.R.昔日主唱「Faye」詹雯婷和團長陳建寧官司未了，阿沁今（30日）宣布2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」將於5月29日自台北Legacy起跑，再次被問到昔日夥伴的官司進度，他敏感不想細談，笑說：「我又不是他們律師。」

再次被問到詹雯婷和陳建寧官司，阿沁說：「我真的不知道，他們弄了8年，我去一次（出庭）就公親變事主。」

阿沁今（30日）宣布2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」將於5月29日自台北Legacy起跑。（記者潘少棠攝）阿沁今（30日）宣布2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」將於5月29日自台北Legacy起跑。（記者潘少棠攝）

被問到官司進度，阿沁說：「我又不是他們律師，希望快點放下結束，時間過太久了，記憶力也會影響，很難說出對錯，希望他們快點和好。」

阿沁也談到F.I.R.三方偶爾還是會聯絡，詹雯婷要唱到以前他寫的歌，他也是立刻答應授權。另外陳建寧也有看阿沁拍的戲，會笑阿沁「有點鏘！」

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