網估瑜伽課暴賺1500萬 愛莉莎莎揭成本「這筆開銷幾千萬」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅愛莉莎莎2023年開設「自媒體線上課」銷售破億元，近日她與尼泊爾的瑜伽老師合作，推出8小時的「尼泊爾正宗瑜伽課」。對此，有網友粗估，愛莉莎莎這一波可以進帳1500萬新台幣，卻意外釣出本人回應，「沒有你想的那麼好賺啦！」

愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈老師合作開設課程。（翻攝自IG）

愛莉莎莎近期推出全新課程，邀請她在尼泊爾的瑜伽老師合作，消息一出，立刻引起熱議。有網友在Threads上撰文表示，愛莉莎莎這次的瑜伽課程應該又會大賣，因為是大網紅賣瑜伽，較為少見。

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網友粗估愛莉莎莎開設瑜珈課程將進帳1500萬，釣出本人回應。（翻攝自Threads）

原PO也點出該課程，「2990一個人，只要賣1萬個人就3000萬了，愛莉莎莎跟瑜伽老師假設是50%拆帳，也進帳1500萬」，忍不住大讚愛莉莎莎，是Youtube裡賣產品的第一把交椅。豈料，該片貼文釣出愛莉莎莎本人回應，費用還需要跟平台分，且製作成本花費幾百萬，廣告費更是高達數千萬，「沒有你想的那麼好賺啦！」

在 Instagram 查看這則貼文 愛莉莎莎 Alisasa

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