金秀賢最新聲明喊告金世義 金賽綸律師恐遭殃

金秀賢最新聲明不忍了，決定告《橫豎研究所》金世義，金賽綸家屬方代表律師恐遭殃。（翻攝自韓網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢醜聞風波至今仍未平，前陣子他抵不住輿論壓力火速開記者會澄清，並堅持自己「沒在金賽綸未成年時期交往」。但網友似乎仍不買單，當時的爆料YouTube頻道「橫豎研究所」的金世義不斷更新證據及舊照，讓外界無法辨別事情的真相。

然而，今（30）日金秀賢所屬經紀公司再度出手，不只公布了最新５點聲明，還宣布追加爆料者金世義的法律責任，怒控對方違反《跟蹤騷擾防治法》。聲明指出，早在4月1日就已提告，之後還申請法院頒布臨時禁止命令，但金世義收到通知後依然在頻道繼續散播不實言論，無視法院命令，已涉嫌刑事犯罪。

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更令人驚訝的是，金賽綸家屬的代表律師也被民眾檢舉，指控他在發言中使用「誘導性性犯罪（Grooming）」等煽動性字眼，不只誤導輿論，還嚴重毀損金秀賢名譽，甚至可能涉及不法行為。金秀賢方表示，將持續透過法律行動自清，對於惡意造謠與濫用專業發言者，絕不寬貸。

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