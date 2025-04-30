剴剴案不是意外！張齡予心疼落淚 揭現今制度4破網

前主播張齡予痛斥剴剴案保母姊妹有明確的殺人犯意，根本不是意外。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕1歲男童「剴剴」日前遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死震驚外界，於19日4度開庭，此事件也引發公眾對兒童保護機制的關注。對此，前主播張齡予直指保母姊妹有明確的殺人犯意，同時也揭露現今制度的4破網。

剴剴案引發公眾對兒童保護機制的關注。（資料照）

前主播張齡予在臉書有感而發，表示光是閱讀剴剴案的文字描述就讓她心疼到落淚，她也認為目前最重要的事是避免再有下一個剴剴，希望法律替他伸張正義。張齡予指出目前兒童保護機制有4破網，分別為並未設立兒保主責單位、沒有完善的兒童保護通報機制、保母與社工監督機制與收出養制度。

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此外，張齡予也提出建議，可以加強實施強制性的孩童定期健檢，像是能在打預防針時檢查孩子的外觀、身心狀態，以及是否定期回診看牙塗氟等細節，從中觀察孩子是否正遭受不當對待，且醫護人員應能第一時間警覺並通報，她也喊話外界應該要雞婆一點，寧可誤報也不要讓憾事再次發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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