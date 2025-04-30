晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

剴剴案不是意外！張齡予心疼落淚 揭現今制度4破網

前主播張齡予痛斥剴剴案保母姊妹有明確的殺人犯意，根本不是意外。（翻攝自臉書）前主播張齡予痛斥剴剴案保母姊妹有明確的殺人犯意，根本不是意外。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕1歲男童「剴剴」日前遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死震驚外界，於19日4度開庭，此事件也引發公眾對兒童保護機制的關注。對此，前主播張齡予直指保母姊妹有明確的殺人犯意，同時也揭露現今制度的4破網。

剴剴案引發公眾對兒童保護機制的關注。（資料照）剴剴案引發公眾對兒童保護機制的關注。（資料照）

前主播張齡予在臉書有感而發，表示光是閱讀剴剴案的文字描述就讓她心疼到落淚，她也認為目前最重要的事是避免再有下一個剴剴，希望法律替他伸張正義。張齡予指出目前兒童保護機制有4破網，分別為並未設立兒保主責單位、沒有完善的兒童保護通報機制、保母與社工監督機制與收出養制度。

此外，張齡予也提出建議，可以加強實施強制性的孩童定期健檢，像是能在打預防針時檢查孩子的外觀、身心狀態，以及是否定期回診看牙塗氟等細節，從中觀察孩子是否正遭受不當對待，且醫護人員應能第一時間警覺並通報，她也喊話外界應該要雞婆一點，寧可誤報也不要讓憾事再次發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中