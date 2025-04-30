27部「國片起飛」聯合造勢！蔡英文官邸「愛貓」藏亮點

國片起飛聯合記者會，《搜查瑠公圳》林敬修（左起）、威秀董事長王超立、梁修身、邱瓈寬、導演賴俊羽。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「國片起飛大聯盟」今（30）集結27部台灣電影聯合宣傳，類型橫跨探討國家、族群紀錄片，以及青春愛情、恐怖片等包羅萬象；資深監製葉如芬、邱瓈寬、演員李烈、梁修身等近百位影人現身，陣容壯觀。

聚焦前總統蔡英文的紀錄片《看不見的國家》近來屢掀話題，監製馮賢賢表示，要進總統府拍攝並不容易，特別是蔡英文的愛貓出現，後來決定留下，代表我們的國家領導人自然親切，相信習近平官邸不會出現貓貓狗狗，畢竟有損威嚴。

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國片起飛聯合記者會，《看不見的國家》監製馮賢賢。（記者胡舜翔攝）

耗資台幣1.6億打造的動作鉅片《96分鐘》講述高鐵爆炸事件，目前緊鑼密鼓後製中，預計9月上映；主角之一的李銘忠笑妙喻「96分鐘」的96是台語諧音「有力」，表示這是在台灣拍過最猛的電影，打趣稱現在搭高鐵也以為在拍電影。

邱瓈寬監製的《搜查瑠公圳》將於5月上映，她表示投入這行幾十年來，一直喜歡電影，很榮幸能參與這次的團隊，該片講述台灣第一個分屍案，以現在來說已是國片大製作，期待觀眾會喜歡。

國片起飛聯合記者會，邱瓈寬。（記者胡舜翔攝）

金鐘演員蘇達首次自導自演的《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》片名超長，他搞笑要大家記得「祖先鬼」就好，隨後大讚主角渡邊直美對劇本理解、搞笑的節奏掌握都很好，比很多原住民演員都要來得優秀。

此外，文化部長李遠致詞提到，前年我們的國片占全台所有戲院票房7%，去年上升到11%，「今年我看了片單以後，我真的覺得今天會起飛，而且真的起飛，我已經70幾歲了，從20幾歲等到現在，總該起飛了。」

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