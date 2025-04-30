姚元浩花蓮開店有感「客源減少」陷低潮 包偉銘遭鬼鬼放鳥狂抱怨

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》全新第五季，本週將迎來試營運挑戰，目標要在2小時內銷售30份餐點，沒想到這項挑戰竟激起「火花」！首先為了攬客，特別來賓鬼鬼提議與包偉銘開巴士到市區載客，卻發現分身乏術，於是改變計劃要包偉銘獨自前往，為此包偉銘忍不住抱怨：「不是我提出的主意，怎麼會變成我是當事者？」

白安（前排左起）、包偉銘、鬼鬼、莎莎、姚元浩（後排左起）、郭泓志開心合體。（八大提供）

試營運的出餐過程中，料理表現穩定且大穫好評，大家緊繃的心情終於可以稍微放鬆，見到客人一一進門，包偉銘難掩興奮心情與客人聊開。姚元浩突然感性向郭泓志說：「我真的很謝謝你，因為你的能力，才有辦法讓我們支撐住。」郭泓志開心回應：「其實一直跟著你，我的學習能力進步很多。」一旁的白安忍不住直呼「噁心」。此外，郭泓志所負責的越南春捲還被「浮誇」稱讚，「黏性跟韌性就是不一樣，一吃就知道這是國手做的！」一番話逗得郭泓志相當開心。

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第五季迎來試營運挑戰，姚元浩坦言心情沮喪。（八大提供）

不過由於試營運的來客數不如預期，沒有達到任務挑戰失敗，鬼鬼坦言：「這種辛苦好像是以前沒有經歷過的。」看到剩下的食材，姚元浩露出沮喪心情表示：「客人少到讓我一直聽到抽油煙機的聲音。」並有感而發藉此感受到花蓮店家的辛苦，「因為當所有食材準備好，但客人沒進來，相對就是浪費掉了。」身為「店長」的包偉銘在看到大家失落神情後，樂觀表示：「憑良心說我覺得我們很成功，因為不是我們做不好，而是大環境的關係。」

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