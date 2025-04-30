日本破億神曲他唱的！優里小巨蛋連唱2天喊話台粉：未來不一定有機會

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手優里Yuuri日前正式宣布將於2025年展開他出道後規模最大的亞洲巡演「YUURI ASIA TOUR 2025」，他將於10月11日（六）、12日（日）在台北小巨蛋連唱兩天，獻聲給等候他許久的台灣歌迷。

初次來台就攻蛋的優里，在得知巡演日程已經敲定後難掩興奮，親自向歌迷喊話，請大家務必到場參加：「也許未來不一定能再有這樣的規模與機會，真心希望大家這次都能來場聽我唱歌」。

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擁有辨識度極高的沙啞嗓音、溫柔細膩的情感詮釋力，以及真摯動人的詞曲創作天份，優里自2019年透過社群平台發表翻唱影片後迅速累積人氣，2019年他以《かくれんぼ（Kakurenbo）》一曲打響名聲，目前該歌曲MV播放次數累積已突破5000萬次，並登上Apple Music熱搜關鍵字，TikTok上亦有大量貼文使用，一度引發「かくれんぼ現象」。

2020年8月他以《ピーターパン（Peter Pan）》主流出道，後續推出的神曲《ドライフラワー（Dried Flowers）》因極具渲染力，更是以「最好哭情歌」之稱風靡全亞洲，一舉成為現象級作品，橫掃所有音樂榜單。

優里將在10月11日（六）、12日（日）登上台北小巨蛋連唱兩天。（大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME體貼）

除此之外優里還有許多精彩音樂作品，如《かごめ（Kagome）》、超人氣動畫《我的英雄學院》第七季主題曲《カーテンコール（Curtain Call）》、動畫《SK8 The Infinity》主題曲《インフィニティ（Infinity）¥等，每當新作品推出即以驚人聲勢橫掃各大音樂平台榜單，累積串流播放次數更已突破39億，他自身更是創下「YouTube平台上日語男歌手最高觀看紀錄」以及「最快速度總串流數破億的日語男歌手」等神級成就，堪稱日本樂壇近年最受矚目、最具影響力的創作新星。

此次巡演「YUURI ASIA TOUR 2025」預計動員超過25萬人，足跡將遍及日本10座城市以及多個亞洲城市，台北則是其中重要一站。對於這次首次來台演出，優里也表示相當期待，屆時將帶來豐富的音樂演出內容，希望能讓台灣的觀眾留下深刻印象。

「YUURI ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」將於10月11日（六）、12日（日）登上台北小巨蛋連唱兩天，門票採實名抽選制，5月5日（一）～7日（三）開放登記抽選，5月9日（五）中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月21日（三）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。

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