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娛樂 最新消息

白冰冰寧賠百萬「冷凍子弟兵」 吐露心聲：他就是錯了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YT節目《誠懇逗陣》，最新一集中她特別去欣賞由薪傳歌仔戲團演出的《漁樵歌》，更特別介紹每段折子戲的故事和演員，白冰冰過去曾參與歌仔戲的演出，曾跟楊麗花、葉青、李如麟等天王合作，白冰冰很佩服薪傳歌仔戲團團長張孟逸為栽培新人做的努力，「她秉持歌仔戲不能斷的信念，致力傳承，她在做的事，也是白冰冰在做的事，我在民視《超級冰冰Show》支持、陪伴、鼓勵新人，像媽媽又像老師一樣，是很辛苦的。」

白冰冰日前去中山堂看歌仔戲《漁樵夫》的演出。（長興影視提供）白冰冰日前去中山堂看歌仔戲《漁樵夫》的演出。（長興影視提供）

白冰冰深知歌仔戲團在台灣生存不易，只要有歌仔戲的演出，不管是大小團的邀約，她有空就會去看。這次看的《漁樵歌》是薪傳歌仔戲團的演出，她特別介紹薪傳是「人間國寶」廖瓊枝創立，交班給現任團長張孟逸，「廖瓊枝和張孟逸都是有心人，我佩服他們的毅力。」

白冰冰在華視《蛇郎君》前後期有不同扮相。（長興影視提供）白冰冰在華視《蛇郎君》前後期有不同扮相。（長興影視提供）

《漁樵歌》是由5段折子戲組成，透過漁夫和樵夫的互動串起5個故事，映照出5種人生執念，每個故事都很經典，白冰冰印象最深刻的是其中一段《莊周試妻》王台玲的演出，「她特別去跟京劇老師學身段，水袖和凌空跳上桌子跪下，都是下過功夫的。」白冰冰也提到自己現在跟歌仔戲八竿子打不著，但還是希望能幫忙，就像張孟逸說的「歌仔戲不能斷」，所以她很樂意給歌仔戲演員機會，有適合的也歡迎到《超級冰冰Show》唱歌給大家聽。

白冰冰年輕時也曾演過歌仔戲，非歌仔戲科班出身的她說：「以前演出機會少，只要有找我，我都會先說好，然後再去學。」她的初體驗是楊麗花歌仔戲，「我演一個小奴婢，只有兩句話，但要拿道具射楊麗花，但我怎麼敢，她是很多人的偶像，後來豁出去，關卡過了，我就敢唱。」

白冰冰日前出席賴慧如婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）白冰冰日前出席賴慧如婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）

很快的白冰冰又被葉青相中，1984年在華視《蛇郎君》演女主角，「我演瓊花仙子，在天庭跟葉青飾演的蛇郎君談戀愛，被打入凡間忘了他，後來被蛇郎君感動再次愛上他，結果蛇郎君為了我遭受五雷轟頂，被關了起來，我在凡間從年輕等他到老。如果現在真的有人這樣對我，我會愛上他的。」白冰冰也提到自己當初在葉青歌仔戲團是空降就演主角，難免被針對，沒有人願意教她演歌仔戲，後來是葉青親自教她，讓她獲益匪淺。

日前白冰冰子弟兵陳思瑋因在賴慧如婚禮喝醉而鬧上新聞版面，「不管他有沒有努力，但公眾人物就不該在公共場合喝醉，決定先讓把他冰起來，閉門思過。」

白冰冰也忍不住為他轉寰，「我當天有提醒他要跟長官多敬酒，他很老實，其實只要一小口，結果他都乾杯，所以就喝醉了，但他沒失控也沒有失態，醉了就趴在桌子上睡覺，郭忠祐打電話給我，我就請他叫車送他回家，卻被渲染放大了。但他可憐嗎？不可憐，因為他就是錯了。」

其實陳思瑋這次出狀況也讓白冰冰很頭痛，因為她不但花錢，找了明亮幫他量身打造新歌《我這款的跤數（音同咖小）》，還花了上百萬元台幣幫他買了民視八點檔《好運來》5月的檔期當片頭曲，他近期無法出來打歌，這筆錢也無法回收，不過白冰冰寧願賠錢，也堅持有錯就要罰。

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