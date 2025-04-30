七仙羽複製楊丞琳聲明？網熱議：痛訴背刺的手法也要一樣

楊丞琳發出聲明，希望不要惡意造謠，引來圈內許多星友支持。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港風水師兼藝人七仙羽（七師傅）昨（29）日在IG發出最新聲明，全黑底表示：「對於我受到的無端指控和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」並在貼文當中配上已交由律師處理等字眼。先前她在節目上控訴自己慘遭背刺，曾經用心培養的女藝人背叛她，讓她十分失望。

七仙羽透過IG發文控訴自己曾遭背刺，卻被眼尖網友發現，疑似是直接複製楊丞琳的聲明。（翻攝自IG）

然而，七仙羽的貼文被眼尖的網友發現，似乎是直接複製歌手楊丞琳的聲明，「不是像不像的問題，是完全一模一樣」、「現在痛訴背刺的手法也有模板就對了？」網友直接對比後，立刻引起熱議。部分網友認為七仙羽是想利用楊丞琳也正在發生的事情，來回應遭背刺爭議，所以就直接引用了聲明，沒有別的惡意。

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七仙羽的貼文也引來香港女星郭奕芯的回應，其實先前已經有很多香港網友懷疑，七仙羽口中的背刺女星是不是郭奕芯，以目前的情況來看似乎已得到了證實，兩人在IG隔空交戰，雙方各執一詞，這讓外界看得一頭霧水，在法律結果未出來之前，都無法判斷是非對錯。

香港女星郭奕芯也發文強硬回應。（翻攝自IG）

此外，楊丞琳於昨（29）日發出這樣的聲明，是在回應Makiyo近期上節目的發言，Makiyo爆料：「某位當年一起出道的女星紅了之後翻臉不認人」，因此有許多網友分析這名女星是楊丞琳。粉絲更是為楊丞琳發聲，稱這簡直就是無妄之災，希望別再惡意造謠，在業界及演藝圈更有多名好友出來力挺楊丞琳，如陳妍希、王心凌、張棋惠，及黃小柔等人，都堅信她的人品始終如一。

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