甜美女星遭爆雙面人 主播劉芯彤丟出線索

前主播劉芯彤爆料某甜美女星人前人後兩副面孔。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播劉芯彤時常在社群分享日常與對時事的看法，今（30）日她有感而發在臉書寫下：「現在的人是不是都太忙著經營人設，忘了真實的自己是什麼模樣？」一番話引發不少網友共鳴。

前主播劉芯彤曾短暫跳槽到綜藝圈兩年，當時遇到不少人前人後不一致的「反差系人物」，她指出曾遇到一名外型甜美、以親和力著稱的主持人，總是在螢幕前講話輕聲細語，但一下節目，馬上變身反派，還會建小群組專講同事壞話，「你如果只看鏡頭，絕對會以為她連罵人都會用撒嬌語氣」。

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劉芯彤文末也感嘆，這種現象不是最近才有，只是自兩年前的#Metoo事件開始，假人設似乎特別容易被看見，「或許就像唐綺陽老師說的，今年是業力引爆年，凡是見不得光的，包裝得太過的，都有機會被翻牌」，最後她也自嘲，自己在老公眼中可能也是雙面人，在工作上她是個邏輯清楚、幹練認真的女強人，但回到家會立刻切換成躺平模式，連倒水都需要老公幫忙，還偶爾沒來由生氣。

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