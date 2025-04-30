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愛莉莎莎竟遭拒登機！ 崩潰哭喊：「印度快把我搞瘋了」

愛莉莎莎積極學習瑜珈，在社群平台多次分享自己的心路歷程。（翻攝自IG）愛莉莎莎積極學習瑜珈，在社群平台多次分享自己的心路歷程。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣百萬YouTuber愛莉莎莎近期成功取得國際瑜伽教師資格，不僅在頻道分享自己遠赴尼泊爾、印度學習瑜珈的心路歷程，還開賣「瑜珈線上課程」，鼓勵粉絲利用做瑜珈的過程洗滌心靈。平時樂於分享生活的她，竟無奈發IG表示自己被印度搞到快崩潰。

愛莉莎莎昨（29）日在IG現實動態發崩潰文，坦言：「印度真的會把我搞瘋！」她已經提前2個小時到機場，在排隊登機的時候卻一直被插隊，等她排到的時候人員卻說她不能登機了，讓她相當傻眼，「那些插隊的人都能登機，而且我明明就排在他們前面。」她最後只能崩潰大哭，對方才勉強讓她搭下一個班機的商務艙。然而，更讓她沮喪的事情接著來，下飛機後她搭5個小時的車程，等最後抵達旅館時卻被告知沒有房間了，這讓她再度受到打擊。

愛莉莎莎去印度竟遭拒絕登機，看似十分心累。（翻攝自IG）愛莉莎莎去印度竟遭拒絕登機，看似十分心累。（翻攝自IG）

此外，愛莉莎莎對於瑜珈可說是十分上心，不僅積極考取國際瑜伽教師資格，還把自己透過瑜珈得到的能量分享給大家，如今瑜珈線上課程開賣人數相當不錯，讓她直呼：「比生兒子還感動」。

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