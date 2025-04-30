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網紅小楊哥驟逝！不敵病魔享年33歲 獨留11歲女兒惹鼻酸

抗癌網紅小楊哥28日不敵病魔離世，不捨獨留11歲女兒。（翻攝自抖音）抗癌網紅小楊哥28日不敵病魔離世，不捨獨留11歲女兒。（翻攝自抖音）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國33歲抗癌網紅「小楊哥」28日凌晨病逝，他的妹妹在抖音發布訃聞證實死訊，並透露，小楊哥生前最放心不下的是11歲女兒，臨終前等到女兒放學回家，見最後一面後才安然離世。

小楊哥的妹妹在抖音發布訃聞表示，懷著沉重的心情告知大家，最深愛的哥哥因病纏身，於2025年4月28日凌晨2點27分不幸離世，享年33歲。突然其來的噩耗，讓粉絲相當悲痛。

綜合中國媒體報導，小楊哥從確診到死亡僅短短2年，他的妹妹透露，小楊哥2023年4月起頻繁出現頭暈症狀，輾轉多家醫院皆未能確診，後來前往四川大學華西醫院進一步檢查，才確診為「膠質母細胞瘤」第四期，當時醫師就斷言，「治癒率極低，是最難對付的中樞神經腫瘤之一。」

然而，面對如此艱難的抗癌過程，小楊哥沒有向病魔低頭，反而樂觀面對，將過程拍成影片PO上社群，鼓勵無數網友。

值得一提的是，小楊哥生前最放心不下的是11歲的女兒，網路也流出一段影片，只見他虛弱地躺在病床，表情憔悴卻努力睜眼看著眼前的女兒，11歲的女兒則含著淚水緊握父親的手，輕聲說道，「爸爸，我今天過生日，我長大了，11歲了」畫面惹人鼻酸。

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