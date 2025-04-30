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娛樂 最新消息

羅時豐么兒遭判6月徒刑 被目擊台北內湖賣滷肉飯

羅時豐么子羅森宇夥同4友圍毆1人搶走手機，士林地院依傷害罪判刑6月。（資料照）羅時豐么子羅森宇夥同4友圍毆1人搶走手機，士林地院依傷害罪判刑6月。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人羅時豐么子羅森宇2023年10月得知余姓友人女友被一名胡姓男子騷擾，呼朋引伴討公道，羅、余等5人分持空氣槍、球棒至北市北投區痛毆胡男，強奪胡的手機；士林地檢署依加重強盜等罪起訴5人，士林地院今認定5人沒有意圖為不法所有的強盜犯意，依傷害罪判羅森宇6月徒刑，得易科罰金18萬元。

《CTWANT》報導，日前有民眾在北市內湖區某滷肉飯店目擊羅森宇和哥哥羅凱博，以及羅時豐外甥謝毅宏、吳秉辰，家族成員4人都在該店當店員，據悉，羅時外甥在這間餐廳現身已一段時間，2子則是近期才開始出現忙進忙出。

士檢起訴指出，2023年10月29日余男接到女友來電，得知女友被胡男騷擾，憤而找羅時豐么兒羅森宇與鄭、蔡、梁共5名友人攜帶空氣槍及球棒，於隔日凌晨前往北投找胡男，掐住胡男的頸部拖進房間，逼迫下跪，5人對胡男一陣痛毆，再拿走胡男的蘋果手機，胡趁隙逃離報警。

士林地院審理後，認定5人查無將胡男手機據為己有的強盜意圖，但仍構成刑法強制罪、傷害罪、恐嚇危害安全罪，從重依傷害論罪，考量5人皆有悔意各判處5月至8月徒刑。可上訴。

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