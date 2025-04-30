趙薇前夫淪國際通緝犯 傳馬雲被下令勸回中國

趙薇（左）鬆口已與富商老公黃有龍離婚。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙薇因演出電視劇《還珠格格》爆紅，2021年下旬突傳被中國官方列為劣跡藝人名單之一，至今消失在螢光幕前4年多，今年3月趙薇罕見更新微博動態曬出月亮照，一度讓大批粉絲又驚又喜。

2008年，趙薇和新加坡籍富商黃有龍結婚，多年前他爆出財務糾紛被指欠債7.53億港幣（約32億台幣），去年趙薇閃電對外證實多年前已和黃有龍離婚，她親口表示：「我們婚姻關係在法律上早已解除。」認了2人已在2021年簽字結束婚姻關係。

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趙薇2021年遭中國官方點名被列入劣跡藝人，相關作品被下架，演藝事業全停頓。（翻攝自微博）

根據外媒最新報導，中共近期曾秘密請求國際刑警組織協助發布紅色通緝令，盼讓一名逃亡富商返國協助調查中共公安部前副部長孫力軍一案，甚至要求阿里巴巴集團董事局主席馬雲親自打電話，勸這名商人回國，據傳該商人就是趙薇前夫黃有龍，但此消息未獲證實。

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