廖峻爆去年離婚 神秘女子照顧多年

廖峻17日驚傳因腦溢血3度中風，今更爆出他早在去年悄悄離婚。（翻攝自廖峻臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻17日驚傳因腦溢血3度中風，因病情穩定目前已從加護病房轉入普通病房，今（30）日爆出他早在去年已簽字離婚，住院後兒子除了聘一位外籍看護24小時照料外，還有一位神秘女子。

知情人士透露，該女子在廖峻多年前第1次中風後，開始帶他看病、拍戲、復健，嚴格來說深受廖峻倚重信賴，更因為關係密切，據傳該女子還保管廖峻多個重要物品，被家人發現後告她偷竊，孰料廖峻仍把重要物品如銀行東西都交給女子。

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而廖峻兒子廖錦德日前透露為讓父親好好休養，暫不開放外界探望，廖峻經紀人受訪則提到他目前仍有20多個代言、活動，甚至還有百集起跳戲劇《施公奇案》要重拍，該戲已走到合約細向，牽一髮而動全身，好在所有廠商都很明白廖峻的現況，知道他在工作上敬業表現，很願意等他重回工作崗位。

一早傳出結婚近50年的廖峻，和老婆早已貌合神離多年，他中風7年來妻子根本沒照料，生活起居都是廖錦德照顧，更有一說他早在去年離婚，離婚前廖峻已獨自生活好幾年，至於廖峻3度中風住院，是兒聘看護照顧。

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