Makiyo爆走紅裝不熟 陳沂再戳楊丞琳

楊丞琳（左）與Makiyo曾是《我猜我猜我猜猜猜》主持戰友，私下的交情堪比閨蜜。（資料照，記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Makiyo近日上薔薔主持節目中語出驚人，指過去與某女星是好友，對方成名後翻臉不認人，薔薔根據線索猜出對方是楊丞琳，Makiyo也當場證實，對此，陳沂忍不住補刀，直呼楊丞琳沒教養，誇Makiyo爆料比狗仔更給力，昨（29）晚陳沂二度發文再酸楊丞琳。

陳沂表示，楊丞琳公司用簡體字發聲明說保留法律追訴權，這個真的有點弱，她嘲諷說：「只要有人說『保留法律追訴權』，就要跟他說法盲！」陳沂強調，要告就快點告，時效過了就不能告，不會因為你沒有保留就不能告了。

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陳沂大砲性格常在臉書評論時事。（翻攝自陳沂臉書）

接著陳沂回憶自己當年剛上大一在台北西門町遇到已故許瑋倫和楊丞琳，她說：「許瑋倫非常親切跟粉絲合照來者不拒，楊丞琳就一直臭臉在旁邊，當時對她印象就不怎麼好；後來主持活動有遇到她，公關公司溝通好要穿運動內衣上場，到現場她突然覺得太露，要求要加外套只能露出一點點，搞得大家緊急去幫她調品牌外著。」

陳沂發文最後澄清，這些都是她個人經驗，「2次遇到楊丞琳都是一種自以為很紅的氛圍，明明不是巨星卻幻想自己是超級巨星的感覺。」

此事件源起Makiyo在薔薔主持節目回憶，一位女星當年還不紅時，幾乎每天跑去她家「蹭吃蹭喝」，還常抱怨自己怎麼還沒走紅，但等到事業起色後，兩人在一次公益活動重逢時，對方卻選擇直接忽視她和Ma媽媽，讓Makiyo媽媽當場嗆聲：「不認識我囉？以前吃喝玩樂，都是我們家在出錢，現在不記得了？」全場瞬間尷尬。沒想到幾天後再度相遇，該女星又裝熟熱情打招呼，讓Makiyo直呼無言。

薔薔根據線索猜出對方是楊丞琳，Makiyo也當場點名證實，而楊丞琳則透過經紀公司闢謠：「Makiyo的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

其實事件曝光後，陳沂搶先發文補刀，不只認為Makiyo爆料精彩，更點評楊丞琳做人處事讓人反感。她直言：「雖然沒很意外，但我想說，楊丞琳是不是很不會做人啊？」更批評她大頭症、不懂裝一下客套直嗆：「我覺得她就是刻在骨子裡的沒教養。」

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