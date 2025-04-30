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娛樂 最新消息

鄭正鈐辦公室執行長經營人力仲介 主播馬郁雯抖內幕

四叉貓28日上午在臉書發文，曝光藍營立委鄭正鈐（中）和《紅娥健康養生館》老闆娘何氏卿（左）合影。（翻攝自四叉貓臉書）四叉貓28日上午在臉書發文，曝光藍營立委鄭正鈐（中）和《紅娥健康養生館》老闆娘何氏卿（左）合影。（翻攝自四叉貓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委鄭正鈐被爆僱用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，疑涉違反選罷法和就業服務法，更爆出其國會辦公室幹部陳昭彰正好就是人力仲介公司的董事長。

在新竹市經營養生館老闆娘何氏卿27日出面替鄭正鈐「擋刀」，宣稱她才是「主揪」，且426上凱道「都不是移工」，鄭正鈐隔日回應稱426遊行出現外籍人士都是持有中華民國身分證的新住民，但新竹市雙罷免領銜人戴振博PO出何氏卿27日受訪影片，意外狠狠戳破鄭正鈐謊言。

何氏卿受訪時坦言426上凱道的外籍人士很多都沒有台灣身分證，引發議論。（翻攝自戴振博臉書）何氏卿受訪時坦言426上凱道的外籍人士很多都沒有台灣身分證，引發議論。（翻攝自戴振博臉書）

三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯也挖出大獨家，查出陳昭彰姓名與另一家「台力人力國際公司」董事長同名同姓，而這2人到底是不是同一人？馬郁雯表示自己並未見過陳昭彰，卻發現台力人力國際公司的董事長名片上，除了中文姓名陳昭彰三個字，還寫了英文名字：Joe。

後來，馬郁雯透過立法院的朋友要到鄭正鈐辦公室執行長陳昭彰臉書，發現他的臉書短帳號為：https://www.facebook.com/chen.joe.****（後面四個字母因個資問題用*代替），剛好也是Chen Joe。
馬郁雯大膽預測，沒道理中文名字相同，英文名字也相同吧？強調幾乎可以百分之百確認鄭正鈐辦公室執行長陳昭彰就是「台力人力國際公司」董事長；她亦特地前往該公司登記地址查訪，確認該公司是一家營運中的公司，且主要業務是「仲介」外籍移工。
馬郁雯表示，目前鄭正鈐案子已由竹檢受理並分案偵辦中，「如果檢調查出這些移工的仲介、養生館外籍技師都由鄭正鈐辦公室執行長的人力公司仲介，那鄭正鈐在政治上還能撇清嗎？如果仲介人力的過程涉及非法，全案就從政治問題直接上升成法律問題，恐怕這才是鄭正鈐需要好好面對的最大課題。」

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