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喚不回大S...S媽求診身心科「悲洩心緒再發聲」

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，「S媽」黃春梅面對噩耗悲痛欲絕，3個月以來不時吐露哀傷心緒，卻已喚不回愛女，許多網友深感擔憂紛紛獻上關心。面對諸多情切，S媽也再度悲洩心緒。

慟失寶貝次女大S之後，S媽隨著小女兒「小S」徐熙娣及2名女婿具俊燁、許雅鈞包機將骨灰自日本攜返回台，期間她難忍白髮人送黑髮人的哀傷之情，數度在臉書上公開宣洩悲痛心緒。猶如斷了魂的S媽，近日更坦言已向身心科求診卻未果，「打了強心針依舊強不起來，朋友們給我打打氣給我正能量，謝謝。」哀痛心緒讓網友們心碎不已。

3個月以來，S媽皆沈浸在悲痛之中，網友們見狀憂心不已，同時也雪中送碳給予關心，面對網友A的暖心打氣「S媽加油我們都愛您喔！」S媽以寫有「MISS YOU（想念你）」字樣的愛心圖案回應；眼見網友B貼心伸出援手「我都在，需要摳me！」S媽則回覆「謝謝」並附上雙手合十的表情符號；網友C則付諸行動表示願意陪伴同行，S媽也收下關心回應「我們電聯謝謝」。

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