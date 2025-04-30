「置中狂導」來了！鬼才魏斯安德森新片《腓尼基計畫》曝預告超多大咖

班尼西歐戴托羅（左）和凱特溫絲蕾女兒米亞薛波頓在《腓尼基計劃》飾演父女。（UIP提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森執導新片《腓尼基計畫》昨晚釋出首支中文預告，揭開一場圍繞權力、遺產與家庭情感交織的諜報故事。本片入選2025年坎城影展主競賽單元，並將於影展期間舉行世界首映，成為今年最受矚目的作品之一。

班尼西歐戴托羅與影后凱特溫絲蕾的女兒米亞薛波頓在片中化身一對關係緊繃的父女檔，班尼西歐飾演的富豪突然宣布將遺產全數留給米亞飾演的女兒，卻不說明原因，只聲稱自己正展開「人生中最重要的計畫」，預告隨後帶觀眾進入沙漠中的奢華家族別墅，槍聲、服毒、刺客與黑色幽默交錯上演，突顯本片融合懸疑與荒謬的「魏斯美學」。

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班尼西歐戴托羅在《腓尼基計劃》飾演歐洲最有錢的富豪之一。（UIP提供）

班尼西歐飾演商業大亨安納托“賈賈”寇達，歐洲最有錢的富豪之一、橫跨軍火與航空產業的國際企業家；米亞則飾演他10名子女中唯一的女兒「莉絲兒修女」，麥可塞拉飾演比約恩蘭德，他們的家教。

麥可塞拉（左）在《腓尼基計畫》飾演米亞薛波頓的家教。（UIP提供）

其他豪華的演員陣容還包括影帝湯姆漢克斯、《絕命毒師》布萊恩克雷斯頓、奧斯卡得主里茲阿邁德、《潛水鐘與蝴蝶》凱薩獎影帝馬修亞瑪希、《蝙蝠俠》傑佛瑞萊特、「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、理查艾尤德、《侏羅紀世界：重生》魯柏佛蘭德、《小行星城》琥珀戴維絲，以及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區。

《腓尼基計畫》於德國拍攝，由導演安德森與長年搭檔羅曼柯波拉共同編劇，這也是安德森繼《小行星城》與《法蘭西特派週報》後，再度推出的長片作品，他去年以短片《亨利·修格的神奇故事》首度贏得奧斯卡。

談到製作風格，安德森曾於2023年安錫動畫影展表示：「對於剛加入劇組，或第一次參與我電影製作的人來說，這樣的方式會讓他們覺得很奇怪。這不一定是一般電影製作的方式。但或許每位導演都有自己的怪方法，而我的那些習慣，其實從我拍第一部電影時就開始了。」

安德森也強調自己從不刻意追求個人風格：「我拍電影時從不思考自己或自己的風格與聲音。我想的是，這部片有什麼新鮮的元素？我要怎麼讓這部作品做到最好？要怎麼集結最棒的合作夥伴？但每次電影一上映，大家第一句總是說：『一看就知道是你拍的！』」《腓尼基計畫》預計6月6日在台上映。

《腓尼基計畫》預告片：

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