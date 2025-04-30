整個班級集體神秘失蹤！《凶器》曝預告挑戰年度最恐怖

驚悚片《凶器》釋出首支預告，充滿一幕幕令人不寒而慄的片段。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《宿劫》鬼才編導札克克瑞格編導的全新驚悚片《凶器》昨（29日）晚釋出首支預告，描述一場離奇集體失蹤事件背後的驚悚真相。故事設定在一座名為「梅布魯克」的寧靜小鎮，當地一個小學的班級在某個夜晚同一時間神祕失蹤，只留下一名學生倖存，背後隱隱浮現一股無法解釋的邪惡力量，也讓全鎮陷入恐慌與懷疑。

本片由克瑞格自編自導，延續他在《宿劫》中對氛圍與節奏的獨到掌握，將恐怖與懸疑推向全新高度，主要卡司包括「薩諾斯」喬許布洛林、艾美獎得主茱莉亞加納、《奧本海默》艾登艾倫瑞克、《高校十八禁》奧斯汀亞伯姆、童星凱瑞克里斯多夫、《奇異博士》黃凱旋，以及艾美麥蒂根。

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茱莉亞加納在《凶器》飾演的國小教師，在學生集體失蹤後被捲入詭譎陰影之中。（翻攝自YouTube）

將在《驚奇4超人：第一步》飾演「銀色衝浪手」的茱莉亞加納在《凶器》飾演國小教師，在學生集體失蹤後被捲入詭譎陰影之中。預告中更可見一幕幕令人不寒而慄的片段，包括疑似中邪的孩童行為、無人解釋的現象，以及逐漸崩潰的社區氛圍。

喜劇出身的編導札克克瑞格曾對《綜藝》表示，從喜劇跨足驚悚其實並非突兀轉型：「我不覺得恐怖片和喜劇真的有那麼不同，嚇人的節奏其實跟讓人發笑的節奏很像，都是講求時機、語調，以及當觀眾預期你往左時你卻往右。我過去在喜劇小品的訓練，讓我得以駕馭這種類型。」他也透露，《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾是他的好友，兩人同為喜劇出身，「他給了上我一堂應對各種挑戰的速成課，真的很受用。」

克瑞格也表示，《凶器》比《宿劫》「更怪、更曲折也更龐大」，並坦言這是一部極度個人化的作品：「某些章節幾乎是自傳，真的是我經歷過的事。」《凶器》將於8月在台大銀幕上映，IMAX版同步登場。

《凶器》首支預告：

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