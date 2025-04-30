徐瑋澤「公主抱繞場」放閃！《獨佔接班人》重現衝突戲碼

孫麥傑（左起）、毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤、紀欣伶出席終映會。（LINE TV提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶25日出席BL劇《獨佔接班人》終映會，與劇迷們共同觀賞倒數兩集，「圖章CP」徐瑋澤、朴靖恆當天不忘甜蜜放閃，穿著白色西裝現身，重現經典名場面「跳耀之吻」，徐瑋澤更公主抱朴靖恆，走進觀眾席繞場一圈宣示主權，互相告白擁有對方「很幸運」，寵溺無極限。

徐瑋澤在劇中在朴靖恆結婚前一晚搶親成功，兩人交換心意後上演激情床戲，結果隔天一早被飾演朴靖恆未婚妻的紀欣伶抓包，好在紀欣伶也只是跟朴靖恆打配合「假結婚」，就為了刺激徐瑋澤面對內心、勇敢追愛。紀欣伶笑稱這場也是最令他印象深刻的一場戲，「因為我進去房間之後要非常生氣，但有人還在穿褲子，問我怎麼會來。」場面莫名喜感，也讓「圖章CP」聽完後害羞地笑出來。

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徐瑋澤（右）和朴靖恆在《獨佔接班人》組成「圖章CP」。（LINE TV提供）



《獨佔接班人》也特別剪輯限定影片，紀錄所有主演在開拍前試鏡、表演課等努力準備的過程，讓眾演員們看完後相當不捨，直言終映會就像是一場畢業典禮，徐瑋澤從試鏡開始就因入戲太深而落淚，朴靖恆亦淚眼汪汪，終映會現場瞬間感性，兩人感動地互相告白能遇到彼此真的很幸運，而毛祁生說：「這個影片我們都沒看過，伴隨著角色的心路歷程，好像大家真的都成長了，跟當時的狀態是完全不一樣的，今天這個場合（終映會）也一直是我心中那種夢寐以求的場景，然後今天實現了，也謝謝大家每個禮拜五都陪著我們的角色，去經歷這個喜怒哀樂。」

此外，終映會上特別安排「紀導小劇場」，由紀欣伶化身一日導演，抽選觀眾在「心願便利貼」上寫下的的內容，臨場指導演員即興演出，徐瑋澤、朴靖恆的公主抱橋段秒變成台語狗血八點檔，聲嘶力竭地喊出「哩系挖ㄟMr.Right」「I love you」等愛的台詞，樂壞全場；而毛祁生與孫麥傑還原衝突打架戲時，還加入「娃娃音還原台詞」及「毛祁生小狗耳朵飯撒」等元素，兩人用軟萌聲音耍狠，可愛表現讓全場融化。

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