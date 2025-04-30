《長相思》張晚意太會喊！搭楊紫「互相吼叫」震到車子警鈴大響

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、張晚意、鄧為、檀漸次主演的《長相思》，張晚意在劇中飾演楊紫久未謀面的哥哥，兩人劇中虐戲不斷，兩人呼天搶地的吼叫，連附近的車都警鈴大響，讓人見識到兩人入戲的威力，日前，張晚意憑藉《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」，張晚意說，感謝得到這個獎，他認為日後以「少說多做」帶給大家更好的作品。

張晚意（右）與楊紫在《長相思》有多場精采對手戲。（緯來提供）



在《長相思》中，張晚意飾演楊紫的表哥，兩人雖是兄妹之情也夾雜男女之愛；戲裡，張晚意在未認出楊紫是他久未謀面的妹妹時，還先打斷她的腿、對她施以酷刑的橋段，當楊紫身分呼之欲出，讓張晚意心痛之情溢於言表。張晚意說，他跟楊紫劇中好幾段都很虐，在片場中有激動互相吼叫的戲，叫得連現場電動車都警鈴大作，激動指數不言而諭了！

請繼續往下閱讀...

張晚意獲得2025電視劇導演票選「年度影響力男演員獎」。（緯來提供）



近日，張晚意還以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度影響力男演員獎」，這個獎項是中國官方政府設立，導演入會前必須經過嚴格的身家調查，獎項由協會的導演們投票選出，獲獎也表示張晚意的演技受到導演們一致肯定。張晚意說，以前年輕時總為角色準備很多，後來經驗多了發現，事前準備是一定要，但到現場的臨場反應更是重要。

《長相思》週一至五晚間十時至十二點在緯來戲劇43頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法