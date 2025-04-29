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吉卜力迷必看！《宮﨑駿的奇幻世界》珍貴影像曝

《宮﨑駿的奇幻世界》是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。（甲上提供）《宮﨑駿的奇幻世界》是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》自威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」首映後享譽國際，今（29）在台試片，座無虛席，獲影評人盛讚「讓人再次沉浸在宮﨑駿的奇幻世界中，吉卜力迷必看！」

《宮﨑駿的奇幻世界》獲吉卜力工作室的大力支持，得以使用宮﨑駿歷年大量珍貴影像及經典作品片段，令搶先看片的媒體和影評口碑絕讚，「看到宮﨑駿坐在工作室角落的小書桌前，親自手繪動畫且手工塗色的畫面，令人無比感動。」

作為完美主義者，宮﨑駿當年創作史詩動畫鉅作《魔法公主》時，14.4萬幀中親自重畫8萬幀，除了是吉卜力最後一部以手繪賽璐珞片製成的動畫作品，也是宮﨑駿重要的生態電影代表作之一。

法國紀錄片導演里奧法維耶分享，在整部紀錄片的製作過程中，不斷遇到宮﨑駿作品與現實世界的對照，宮﨑駿以創作向人類提出挑戰，讓我們直觀存在的最美好與最可怕之處，同時不斷鼓勵我們，即便身處逆境與絕望，也要保持好奇心，勇敢向前，並以不帶仇恨的眼光看待世界與人類。

《宮﨑駿的奇幻世界》首波購票特典為「大師手繪版A2原文電影海報」。（甲上提供）《宮﨑駿的奇幻世界》首波購票特典為「大師手繪版A2原文電影海報」。（甲上提供）

本次隨電影推出的購票特典誠意十足，「大師手繪版A2原文電影海報」由宮﨑駿、鈴木敏夫共同創作打造，並由鈴木敏夫親筆題字，海報中囊括「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫《紅豬》、《蒼鷺與少年》、《龍貓》、《神隱少女》、《風之谷》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《風起》經典元素大集合，完美體現了宮﨑駿與鈴木敏夫半世紀合作下，累積出的豐厚情感與藝術結晶。

《宮﨑駿的奇幻世界》將於5月9日全台上映。

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