（影）金知妍《鬼宮》撞鬼反應曝！笑喊：是我的菜又怎樣

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻史劇《鬼宮》開播氣勢如虹，最新收視攀上高峰，平均達9.3%、9.2%，連續雙週穩坐韓國同時段冠軍，掀起追劇熱潮。

《鬼宮》金智勳（左）被惡鬼附身後，與陸星材互打。（Hami Video提供）

最新劇情中，強鐵（陸星材飾）與被八尺鬼附身的君王李正（金智勳飾）正面交鋒，汝里（金知妍飾）則與水鬼結盟，試圖拯救失控的局勢，強鐵為了保護汝里中箭擋刀，兩人逐漸萌芽的曖昧氣氛成為一大亮點。

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聊到如果現實中撞鬼，會像女主角汝里一樣大膽迎戰還是走為上策？金智勳超有大愛精神，表示會想跟鬼聊聊遺憾、試著說服祂們；膽小怕鬼的陸星材立刻接話：「那撞鬼的話，我就直接把祂送去智勳哥家好了！」

金知妍則逃跑為先：「因為我不喜歡別人無預警冒出來的感覺，還是請智勳前輩幫忙好了。」陸星材又調皮問：「如果鬼長得很帥呢？」金知妍笑回：「是我的菜又能怎樣！」讓現場笑成一團。

《鬼宮》金知妍化身為最美巫女。（Hami Video提供）

被問最想擁有《鬼宮》裡哪種戰鬥能力，三人一致選擇惡神「強鐵」的神秘怪力，而非君王「李正」的帝王氣場與高超劍術。金智勳笑說：「我演過就知道，擁有帝王魄力真的超累，而且沒什麼用！」吐露拍攝權謀戲的辛酸，引發爆笑。

《鬼宮》從初戀救援、驅魔對決到宮廷內鬥，劇情節奏飛快、高潮迭起，網友熱烈留言：「劇情好燒腦又緊湊」、「驅魔＋宮鬥的設定太新鮮了」。《鬼宮》每週五、六於Hami Video全台獨家播出。

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